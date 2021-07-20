Як вигідно продати чи обміняти квартиру: корисні підказки власникам

Продаж квартири – нелегкий процес, який вимагає ґрунтовної підготовки. Кожен власник хоче продати житло вигідно.

Мабуть, це одне з основних побажань власника. Для цього слід звернути увагу на деякі нюанси.

Цікаво Інвестування в нерухомість в Україні: у чому особливості та де краще купувати житло

Як підготувати квартиру до продажу

Кожен покупець, підшукуючи квартиру, в першу чергу керується основними моментами – локацією, інфраструктурою, корисною площею житла та ціною. Однак є й інші нюанси, які можуть мати вирішальну роль при виборі, тому продавець повинен підготуватися.

Приберіть непотрібні речі . Це може бути що завгодно: зламана техніка, стопка газет або пошарпані меблі. Подібні предмети зіпсують перше враження.

. Це може бути що завгодно: зламана техніка, стопка газет або пошарпані меблі. Подібні предмети зіпсують перше враження. Прибирання . Перед візитом потенційного покупця, протріть підлогу, пил і дзеркала.

. Перед візитом потенційного покупця, протріть підлогу, пил і дзеркала. Дефекти. Якщо у квартирі є тріснута плитка чи пожовклі шпалери та ін. – це знижує ціну нерухомості. Постарайтеся усунути дефекти. Вибирайте нейтральні матеріали, які не будуть впадати в око.

Якщо квартира в дуже поганому стані, не варто робити серйозний ремонт. Швидше за все, покупець захоче щось переробити чи змінити. Однак освіжити житло перед продажем все-таки варто.Продавець повинен розуміти, що перераховані нюанси стануть приводом для суттєвої знижки. Вона може скласти 5, а то й 10% від запитуваної суми.

Квартира має виглядати чисто та охайно / Фото 24 канал

Читайте Де найдорожча й найдешевша оренда житла: названо країни

Як визначити вартість житла

Найпростіший спосіб прицінитися – переглянути оголошення про продаж подібних квартир на відповідних ресурсах. Також можна звернутися до оцінювачів, які допоможуть зорієнтуватися в ціні.

Що впливає на ціну

Наявність балкона чи лоджії є плюсом до цінника.

є плюсом до цінника. Поверх . Якщо це старий будинок, чим нижче розташована квартира, тим вона дорожча. У новобудовах – чим вище, тим краще. Нерухомість на першому поверсі завжди коштує дешевше, незалежно від віку будинку.

. Якщо це старий будинок, чим нижче розташована квартира, тим вона дорожча. У новобудовах – чим вище, тим краще. Нерухомість на першому поверсі завжди коштує дешевше, незалежно від віку будинку. Район . Має значення близькість до центру або транспорту.

. Має значення близькість до центру або транспорту. Клас житлового комплексу . Якщо будинок і територія знаходяться під охороною, дитячий майданчик, крита парковка і ін. – це підвищує ціну об'єкта.

. Якщо будинок і територія знаходяться під охороною, дитячий майданчик, крита парковка і ін. – це підвищує ціну об'єкта. Інфраструктура. Наявність магазинів, парків, ТРЦ, шкіл і дитячих садків поблизу також підвищить вартість квартири.

Наявність магазинів, парків, ТРЦ, шкіл і дитячих садків поблизу також підвищить вартість квартири. Комунальні платежі.

Сезонність. Навесні та восени житло має більший попит і вартість його вища.

в оголошенні про продаж додайте до бажаної суми кілька відсотків – так ви залишите можливість торгу.

На ціну житла впливає безліч факторів / Фото 24 канал