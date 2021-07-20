Як вигідно продати чи обміняти квартиру: корисні підказки власникам
Джерело:24 канал
Продаж квартири – нелегкий процес, який вимагає ґрунтовної підготовки. Кожен власник хоче продати житло вигідно.
Мабуть, це одне з основних побажань власника. Для цього слід звернути увагу на деякі нюанси.
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Як підготувати квартиру до продажу
Кожен покупець, підшукуючи квартиру, в першу чергу керується основними моментами – локацією, інфраструктурою, корисною площею житла та ціною. Однак є й інші нюанси, які можуть мати вирішальну роль при виборі, тому продавець повинен підготуватися.Важливо! Якщо квартира в дуже поганому стані, не варто робити серйозний ремонт. Швидше за все, покупець захоче щось переробити чи змінити. Однак освіжити житло перед продажем все-таки варто.
- Приберіть непотрібні речі. Це може бути що завгодно: зламана техніка, стопка газет або пошарпані меблі. Подібні предмети зіпсують перше враження.
- Прибирання. Перед візитом потенційного покупця, протріть підлогу, пил і дзеркала.
- Дефекти. Якщо у квартирі є тріснута плитка чи пожовклі шпалери та ін. – це знижує ціну нерухомості. Постарайтеся усунути дефекти. Вибирайте нейтральні матеріали, які не будуть впадати в око.
Квартира має виглядати чисто та охайно / Фото 24 канал
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Як визначити вартість житла
Найпростіший спосіб прицінитися – переглянути оголошення про продаж подібних квартир на відповідних ресурсах. Також можна звернутися до оцінювачів, які допоможуть зорієнтуватися в ціні.Зверніть увагу: в оголошенні про продаж додайте до бажаної суми кілька відсотків – так ви залишите можливість торгу.
Що впливає на ціну
- Наявність балкона чи лоджії є плюсом до цінника.
- Поверх. Якщо це старий будинок, чим нижче розташована квартира, тим вона дорожча. У новобудовах – чим вище, тим краще. Нерухомість на першому поверсі завжди коштує дешевше, незалежно від віку будинку.
- Район. Має значення близькість до центру або транспорту.
- Клас житлового комплексу. Якщо будинок і територія знаходяться під охороною, дитячий майданчик, крита парковка і ін. – це підвищує ціну об'єкта.
- Інфраструктура. Наявність магазинів, парків, ТРЦ, шкіл і дитячих садків поблизу також підвищить вартість квартири.
- Комунальні платежі.
- Сезонність. Навесні та восени житло має більший попит і вартість його вища.
На ціну житла впливає безліч факторів / Фото 24 канал