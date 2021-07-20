Пожалуй, это одно из основных пожеланий собственника. Для этого следует обратить внимание на некоторые нюансы.

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Как подготовить квартиру к продаже

Каждый покупатель, подыскивая квартиру, в первую очередь руководствуется основными моментами – локацией, инфраструктурой, полезной площадью жилья и ценой. Однако есть и другие нюансы, которые могут иметь решающую роль при выборе, поэтому продавцу следует подготовиться.

Важно! Если квартира в очень плохом состоянии, не стоит делать серьезный ремонт. Скорее всего, покупатель захочет что-то переделать или изменить. Однако освежить жилье перед продажей все же стоит.

Уберите ненужные вещи. Это может быть что угодно: сломанная техника, стопка газет или потрепанная мебель. Подобные предметы испортят первое впечатление.

Это может быть что угодно: сломанная техника, стопка газет или потрепанная мебель. Подобные предметы испортят первое впечатление. Уборка. Перед визитом потенциального покупателя, протрите пол, пыль и зеркала.

Перед визитом потенциального покупателя, протрите пол, пыль и зеркала. Дефекты. Если в квартире есть треснувшая плитка или пожелтевшие обои и пр. – это снижает цену недвижимости. Постарайтесь устранить дефекты. Выбирайте нейтральные материалы, которые не будут бросаться в глаза.

Продавец должен понимать, что перечисленные нюансы станут поводом для существенной скидки. Она может составить 5, а то и 10% от запрашиваемой суммы.

Квартира должна выглядеть чисто и опрятно / Фото 24 канал

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Как определить стоимость жилья

Самый простой способ прицениться – просмотреть объявления о продаже подобных квартир на соответствующих ресурсах. Также можно обратиться к оценщикам, которые помогут сориентироваться в цене.

Обратите внимание: в объявлении о продаже добавьте к желаемой сумме пару процентов – так вы оставите возможность торга.

Что влияет на цену

Наличие балкона или лоджии является плюсом к ценнику.

является плюсом к ценнику. Этаж. Если это старый дом, чем ниже расположена квартира, тем она дороже. В новостройках – чем выше, тем лучше. Недвижимость на первом этаже всегда стоит дешевле, независимо от возраста дома.

Если это старый дом, чем ниже расположена квартира, тем она дороже. В новостройках – чем выше, тем лучше. Недвижимость на первом этаже всегда стоит дешевле, независимо от возраста дома. Район. Имеет значение близость к центру или транспорту.

Имеет значение близость к центру или транспорту. Класс жилого комплекса . Если дом и территория находятся под охраной, есть детская площадка, крытая парковка и пр. – это повышает цену объекта.

. Если дом и территория находятся под охраной, есть детская площадка, крытая парковка и пр. – это повышает цену объекта. Инфраструктура. Наличие магазинов, парков, ТРЦ, школ и детских садов по близости также повысит стоимость квартиры.

Наличие магазинов, парков, ТРЦ, школ и детских садов по близости также повысит стоимость квартиры. Коммунальные платежи.

Сезонность. Весной и осенью жилье пользуется большим спросом и стоимость его выше.

На цену жилья влияет множество факторов / Фото 24 канал