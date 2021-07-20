Пожалуй, это одно из основных пожеланий собственника. Для этого следует обратить внимание на некоторые нюансы.
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Как подготовить квартиру к продаже
Каждый покупатель, подыскивая квартиру, в первую очередь руководствуется основными моментами – локацией, инфраструктурой, полезной площадью жилья и ценой. Однако есть и другие нюансы, которые могут иметь решающую роль при выборе, поэтому продавцу следует подготовиться.
- Уберите ненужные вещи. Это может быть что угодно: сломанная техника, стопка газет или потрепанная мебель. Подобные предметы испортят первое впечатление.
- Уборка. Перед визитом потенциального покупателя, протрите пол, пыль и зеркала.
- Дефекты. Если в квартире есть треснувшая плитка или пожелтевшие обои и пр. – это снижает цену недвижимости. Постарайтесь устранить дефекты. Выбирайте нейтральные материалы, которые не будут бросаться в глаза.
Квартира должна выглядеть чисто и опрятно / Фото 24 канал
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Как определить стоимость жилья
Самый простой способ прицениться – просмотреть объявления о продаже подобных квартир на соответствующих ресурсах. Также можно обратиться к оценщикам, которые помогут сориентироваться в цене.
Что влияет на цену
- Наличие балкона или лоджии является плюсом к ценнику.
- Этаж. Если это старый дом, чем ниже расположена квартира, тем она дороже. В новостройках – чем выше, тем лучше. Недвижимость на первом этаже всегда стоит дешевле, независимо от возраста дома.
- Район. Имеет значение близость к центру или транспорту.
- Класс жилого комплекса. Если дом и территория находятся под охраной, есть детская площадка, крытая парковка и пр. – это повышает цену объекта.
- Инфраструктура. Наличие магазинов, парков, ТРЦ, школ и детских садов по близости также повысит стоимость квартиры.
- Коммунальные платежи.
- Сезонность. Весной и осенью жилье пользуется большим спросом и стоимость его выше.
На цену жилья влияет множество факторов / Фото 24 канал