Кімнати для відпочинку та занять спортом, басейн, кінотеатр. Розповідаємо, чим особливий будинок футболіста.

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Фасад будинку Кріштіану РоналдуФасад будинку Кріштіану Роналду / Фото abc.es

Головна родзинка особняка – просторий кінозал, який є основним місцем розваг пари та їх дітей. Щоб насолоджуватися улюбленими фільмами було ще зручніше, в центрі кімнати стоять кілька червоних диванів.

Домашній кінотеатрДомашній кінотеатр / Фото abc.es

Серед інших зручностей – тренажерний зал зі скляною перегородкою, яка відкриває вид на басейн та покращує проникнення природного світла.

Наповнення домашнього тренажерного залу ні чим не уступається професійним центрам Наповнення домашнього тренажерного залу ні чим не уступається професійним центрам / Фото abc.es

Басейн Поруч з басейном є джакузі та сауна / Фото abc.es

Одразу з басейну можна вийти у вітальню з каміном. Це центральне приміщення, яке має особливе значення для сім'ї. Завдяки відкритому плануванню вітальня перетікає у дерев'яну кухню у світлих тонах.

Вітальня Кріштіану РоналдуВітальня Кріштіану Роналду / Фото abc.es

Кухня Кріштіану РоналдуКухня Кріштіану Роналду / Фото abc.es

У кожній із 7 спалень є власна гардеробна.

Гардеробна Гардеробна / Фото abc.es

Високі стелі, дерево та ультрасучасна підсвітка роблять цю будівлю дуже затишною. А панорамні вікна розширюють простір й без того масштабного об'єкта.