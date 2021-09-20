Як виглядає будинок Кріштіану Роналду в Манчестері: фото ефектного інтер'єру

Розкішний будинок Кріштіану Роналду та Джорджіни Родрігес із сучасною архітектурою, панорамними вікнами та просторим садом вже неодноразово потрапляв у центр уваги преси.

Кімнати для відпочинку та занять спортом, басейн, кінотеатр. Розповідаємо, чим особливий будинок футболіста.

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Фасад будинку Кріштіану Роналду / Фото abc.es

Головна родзинка особняка – просторий кінозал, який є основним місцем розваг пари та їх дітей. Щоб насолоджуватися улюбленими фільмами було ще зручніше, в центрі кімнати стоять кілька червоних диванів.

Домашній кінотеатр / Фото abc.es

Серед інших зручностей – тренажерний зал зі скляною перегородкою, яка відкриває вид на басейн та покращує проникнення природного світла.

Наповнення домашнього тренажерного залу ні чим не уступається професійним центрам / Фото abc.es

Поруч з басейном є джакузі та сауна / Фото abc.es

Одразу з басейну можна вийти у вітальню з каміном. Це центральне приміщення, яке має особливе значення для сім'ї. Завдяки відкритому плануванню вітальня перетікає у дерев'яну кухню у світлих тонах.

Вітальня Кріштіану Роналду / Фото abc.es

Кухня Кріштіану Роналду / Фото abc.es

У кожній із 7 спалень є власна гардеробна.

Гардеробна / Фото abc.es

Високі стелі, дерево та ультрасучасна підсвітка роблять цю будівлю дуже затишною. А панорамні вікна розширюють простір й без того масштабного об'єкта.