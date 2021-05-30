Як виглядає розкішний будинок Памели Андерсон за 15 мільйонів доларів: фото

Відома актриса Памела Андерсон продає особняк у Малібу (штат Каліфорнія, США). У 2000 році зірка купила будинок за 1,8 мільйона доларів (близько 10 мільйонів гривень на той час) і зробила в ньому ремонт.

Зараз секс-символ хоче отримати за нерухомість 14,9 мільйона доларів (406 мільйонів гривень). Як виглядає зірковий будинок – дивіться нижче.

Цікаво Купівля квартири у новобудові: важливі критерії, які потрібно врахувати

Що відомо про будинок Памели Андерсон

Особняк розташований в Малібу. У ньому є 4 спальні, 4 ванні кімнати, сауна, велика світла кухня. На даху є тераса з лежаками, спа, камін і басейн. Особливість зіркового будинку – наявність приватного піщаного пляжу з виходом до океану.

Інтер'єр будинку Памели Андерсон оформлений у світлих відтінках і має багато елементів з натурального дерева.

Дизайн будинку виконаний в екостилі / Фото realtor

Читайте Девід Духовни продає квартиру за 7,5 мільйона доларів: що в ній особливого

Відома актриса, яка в цьому році вийшла заміж за свого охоронця, разом з чоловіком хоче жити у котеджі на острові Ванкувер (Канада). Він дістався їй у спадок від бабусі.

Як виглядає розкішний будинок Памели Андерсон у Малібу / Фото realtor.com