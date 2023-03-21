Як виглядає будинок після пожежі, який продали за 1,5 мільйона доларів

До великих покупок люди зазвичай ставляться дуже відповідально та ретельно оглядають кожен куточок будівлі, власником якої збираються стати. Ці ж сміливці вирішили придбати будинок після пожежі, вартістю 1,5 мільйона доларів.

Неабияк здивував і продавець ділянки, який був максимально чесним і показав усі недоліки. Більше про історію будівлі, пожежу та реставрацію розповідаємо далі.

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Як виглядає будинок після пожежі

Особняк розташувався у Франкліні, штат Теннессі. Будинок вдалось продати всього через 3 дні після виставки за 1,5 мільйона доларів. Власники поділились фото та відео до і після пожежі та розкрили усі деталі потенційним покупцям. Така відвертість вразила мережу.

Відомо, що будівля пережила пожежу у вересні минулого року. Займання трапилось внаслідок крихітної іскри, яка запалила випари лакової фарби. Спалахнула пожежа, а покрівля обвалилась. З хороших новин: гостьовий будинок, який був розташований поруч, не постраждав, тож він може стати чудовим місцем для проживання на час реконструкції.

Фотографію було зроблено через кілька хвилин після того, як ми прибули на місце... Я стояв і плакав,

– поділився колишній власник ділянки Денні Дюваль.



Так виглядає вцілілий гостьовий будинок / Фото Boredpanda

Його сім'я так і не змогла оговтатись після катастрофи, тож будинок вирішили продати. Вартість збитків, яких завдала пожежа, підрахувати складно: особняк був наповнений вишуканими меблями, які не вдалось врятувати, вцілів лише фундамент.



Фасад будинку після пожежі / Фото Boredpanda



Так виглядає будинок всередині / Фото Boredpanda



Будинок всередині сильно постраждав / Фото Boredpanda

Власник поділився фото, як виглядала споруда до інциденту. Покупці з'явились дуже швидко. Викупила маєток сім'я Тхакур, яка хоче реконструювати будівлю та ділитись процесом відновлення на своєму каналі YouTube.



Фото будинку до пожежі / Фото Boredpanda

Ми з дружиною родом із Манчестера, Англія, і переїхали до США у 2001 році. У нас 3 дітей: Трой, Хлоя та Зак. Ми жили в Х'юстоні весь час, а зараз переїхали до Теннессі. Я підприємець, а також заснував некомерційну організацію, яка допомагає малозабезпеченим на місцевому рівні та за його межами. Прямо зараз ми допомагаємо відкрити клініку в Африці,

– розповідає про себе новий власник.

Сім'я побачила будинок на просторах інтернету та закохалась у нього. Подружжя захоплене ідеєю реставрації та вважає, що після відбудови маєток буде просто неймовірним. Чоловік з дружиною планують виконувати всі ремонтні роботи самостійно, а довіряти майстрам лише найскладніше.



Інтер'єр до пожежі / Фото Boredpanda



Будівля до пожежі / Фото Zillow



Після пожежі приміщення не вціліло / Фото Zillow

"Ми фактично змогли зустрітися з усіма власниками будинку, від сім'ї, яка спочатку побудувала його, до попереднього власника. Ми багато дізналися про його історію, маючи змогу переглядати фотографії його трансформації протягом багатьох років", – ділиться новий власник.