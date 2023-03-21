Удивил и продавец участка, который был максимально честным и показал все недостатки. Больше об истории здания, пожаре и реставрации рассказываем дальше.

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Как выглядит дом после пожара

Особняк расположился во Франклине, штат Теннесси. Дом удалось продать всего через 3 дня после выставки за 1,5 миллиона долларов. Владельцы поделились фото и видео до и после пожара и раскрыли детали потенциальным покупателям. Такая откровенность поразила сеть.

Известно, что здание пережило пожар в сентябре прошлого года. Возгорание произошло в результате крохотной искры, которая зажгла испарения лаковой краски. Вспыхнул пожар, а кровля обрушилась. Из хороших новостей: гостевой дом, расположенный рядом, не пострадал, поэтому он может стать отличным местом проживания на время реконструкции.

Фотография была сделана через несколько минут после того, как мы прибыли на место... Я стоял и плакал,

– поделился бывший владелец участка Дэнни Дюваль.



Так выглядит уцелевший гостевой дом / Фото Boredpanda

Его семья так и не смогла прийти в себя после катастрофы, поэтому дом решили продать. Стоимость ущерба, нанесенного пожаром, подсчитать сложно: особняк был наполнен изысканной мебелью, которую не удалось спасти, уцелел лишь фундамент.



Фасад дома после пожара / Фото Boredpanda



Так выглядит дом внутри / Фото Boredpanda



Дом внутри сильно пострадал / Фото Boredpanda

Владелец поделился фото, как выглядело сооружение до инцидента. Покупатели появились очень быстро. Выкупила имение семья Тхакур, желающая реконструировать здание и делиться процессом восстановления на своем канале YouTube.



Фото дома до пожара / Фото Boredpanda

Мы с женой родом из Манчестера, Англия, и переехали в США в 2001 году. У нас 3 детей: Трой, Хлой и Зак. Мы жили в Хьюстоне все время, а сейчас переехали в Теннесси. Я предприниматель, а также основал некоммерческую организацию, которая помогает малоимущим на местном уровне и за его пределами. Прямо сейчас мы помогаем открыть клинику в Африке,

– рассказывает о себе новый владелец.

Семья увидела дом на просторах интернета и влюбилась в него. Супруги увлечены идеей реставрации и считают, что после восстановления имение будет просто невероятным. Муж с женой планируют выполнять все ремонтные работы самостоятельно, а доверять мастерам только самое сложное.



Интерьер до пожара / Фото Boredpanda



Здание до пожара / Фото Zillow





После пожара помещение не уцелело / Фото Zillow

"Мы фактически смогли встретиться со всеми владельцами дома, от сначала построившей его семьи до предыдущего владельца. Мы много узнали о его истории, имея возможность просматривать фотографии его трансформации в течение многих лет", – делится новый владелец.