На початку року актор намагався продати маєток за 110 мільйонів доларів (3,03 мільярда гривень), тепер же готовий його віддати за 85 мільйонів доларів (2,34 мільярда гривень). Як виглядає зіркове житло – дивіться нижче.

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Що відомо про будинок

Сильвестр Сталлоне c 1998 року володіє ділянкою 1,2 гектара у престижному районі Лос-Анджелеса. На його території розташований основний будинок, гостьовий котедж з 2 спальнями, басейн, спа-зона, творча майстерня, галявина для гольфу та гараж на 8 автомобілів.

Сильвестр Сталлоне з 1998 року володіє розкішним особняком / Фото mansionglobal

Що всередині

В основному будинку площею 2000 квадратних метрів є 8 спалень і 12 ванних кімнат. Також у розпорядженні зірки – професійний кінотеатр, тренажерний зал і навіть сигарна кімната з системою фільтрації повітря.

Відомий актор хотів продати маєток за 110 мільйонів доларів / Фото mansionglobal

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Інтер'єр особняка виконано у середземноморському стилі. Його доповнюють картини, присвячені найвідомішим фільмам, в яких знімався Сильвестр Сталлоне. Кожна кімната у будинку дозволяє насолоджуватися видом на місто та гори.

Житло зірки прикрашають картини, присвячені фільмам з його участю / Фото mansionglobal

Як виглядає розкішний маєток Сильвестра Сталлоне​ / Фото mansionglobal