Як виглядає будинок Сильвестра Сталлоне за 85 мільйонів доларів: яскраві фото

Відомий голлівудський актор і режисер Сильвестр Сталлоне тривалий час намагається продати свій розкішний особняк. Будинок розташований у районі Північний Беверлі-Парк у Лос-Анджелесі, де проживає багато знаменитостей.

На початку року актор намагався продати маєток за 110 мільйонів доларів (3,03 мільярда гривень), тепер же готовий його віддати за 85 мільйонів доларів (2,34 мільярда гривень). Як виглядає зіркове житло – дивіться нижче.

Не проґавте Купівля квартири у новобудові: важливі критерії, які потрібно врахувати

Що відомо про будинок

Сильвестр Сталлоне c 1998 року володіє ділянкою 1,2 гектара у престижному районі Лос-Анджелеса. На його території розташований основний будинок, гостьовий котедж з 2 спальнями, басейн, спа-зона, творча майстерня, галявина для гольфу та гараж на 8 автомобілів.

Сильвестр Сталлоне з 1998 року володіє розкішним особняком / Фото mansionglobal

Що всередині

В основному будинку площею 2000 квадратних метрів є 8 спалень і 12 ванних кімнат. Також у розпорядженні зірки – професійний кінотеатр, тренажерний зал і навіть сигарна кімната з системою фільтрації повітря.

Відомий актор хотів продати маєток за 110 мільйонів доларів / Фото mansionglobal

Цікаво Відома телеведуча вдруге купила один і той самий будинок: як це сталося

Інтер'єр особняка виконано у середземноморському стилі. Його доповнюють картини, присвячені найвідомішим фільмам, в яких знімався Сильвестр Сталлоне. Кожна кімната у будинку дозволяє насолоджуватися видом на місто та гори.

Житло зірки прикрашають картини, присвячені фільмам з його участю / Фото mansionglobal

Як виглядає розкішний маєток Сильвестра Сталлоне​ / Фото mansionglobal