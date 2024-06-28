Тут знімали "Бріджертонів": історія маєтку, що розташований в селі, де "зупинився час"

У мальовничому селі Фірл, Східний Сассекс, розташований родинний маєток Гейджів. Саме там знімали кілька сцен для відомого серіалу Netflix "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти".

Цікаво, що село Фірл належить одній родині вже багато століть. Зараз там живуть лише власники у своїй резиденції, яка тепер стала ще відомішою після зйомок "Бріджертонів".

Зверніть увагу У продажі з'явився чарівний будинок, де знімали відомий серіал Netflix

Маєток з "Бріджертонів" – єдиний заселений у всьому селі

У Фірлі є 110 об'єктів нерухомості, і 90 з них – належать родині Гейджів. Усе почалося з того, що в 1476 році Вільям Гейдж придбав там багато землі. Протягом століть вона передавалася в спадок його нащадкам без змін.

Невідомо, скільки людей жило в селі раніше, але тепер там мешкають лише Гейджі. Тому місцеві ЗМІ кажуть, що це поселення, де "зупинився час". Їхній сімейний будинок має назву Firle Place – це елегантна садиба та визначна пам'ятка села.

Маєток є прикладом вишуканої архітектури Тюдорів і Стюартів з його колекцією антикваріату та мистецтва. Доглянуті сади та парки маєтку відкриті для відвідування та пропонують туристам оцінити велич англійського аристократичного життя.

У хітовому серіалі "Бріджертони" він був маєтком Леджера.



Зйомки у Firle Place / Фото Netflix

Там є гарна довга галерея на першому поверсі, яку ми використовували, низка інших справді чудових георгіанських кімнат і особливо гарні сходи,

– керівник локації сказав Тоні Гуд.

Навколишня сільська місцевість у Фірлі є притулком для любителів активного відпочинку з численними пішохідними та велосипедними маршрутами, з яких відкривається чудовий краєвид на національний парк Саут-Даунс.