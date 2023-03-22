Як виглядає особняк, в якому хочуть оселитись Бен Аффлек та Дженніфер Лопес

Зіркова пара вкотре скасувала угоду на покупку елітного сімейного гніздечка та роздумує над придбанням нового будинку.

Під прицілом зірок особняк мільярдера, який розташований у Лос-Анджелесі та коштує 64 мільйони доларів. Який він має вигляд та дизайн всередині, ділимось далі.

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Як виглядає будинок Лопес та Аффлека

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вже тривалий час тримають інтригу у мережі щодо свого майбутнього житла. Молодята вже встигли скасувати кілька угод протягом останнього часу, втративши сотні тисяч на оплаті інспекцій.

У лютому пара відмовилась від покупки елітного будинку за 34,5 мільйона доларів, а рік тому в березні скасувала угоду про придбання дому в Бель-Ейр за 50 мільйонів доларів.

Нещодавно подружжя помітили поруч з одним із найрозкішніших будинків Лос-Анджелеса. Пара претендує на нерухомість вартістю 64 мільйони доларів та площею понад 4800 метрів квадратних. На території розташувалась головна споруда з 6 спальнями та 10 ванними, гостьовий будинок площею 900 метрів квадратних, який включає 2 спальні та 4 ванні кімнати.

Крім того, на території є басейн, тренажерний зал та домашній кінотеатр. Схоже, партнери врешті знайшли нерухомість, яка обом до вподоби та може стати потенційним сімейним гніздечком.

Як виглядає будинок всередині

Особиста бібліотека / Фото New York Post



Вишукана кухня з розкішним дизайном / Фото New York Post



Коридор елітного будинку / Фото New York Post



Так виглядає їдальня / Фото New York Post

Домашній кінотеатр / Фото New York Post



Одна з 6 елітних спалень в головному будинку / Фото New York Post



Простора ванна кімната / Фото New York Post