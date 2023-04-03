Як візуально збільшити кімнату: колір стін та штори мають значення

Часом задуманому дизайну візуально ніби бракує простору для реалізації, тож у комплексі всі меблі та деталі можуть нагромаджувати простір.

Якщо знати ці прості правила, ви зможете візуально додати кімнаті куди ширшого вигляду. Що варто врахувати тим, хто планує ремонт, ділимось далі.

Цікаво Огляд інженерних мереж в новобудовах: види та призначення

Як візуально збільшити кімнату

Якщо ви задумали хитрощами розширювати простір, варто це починати робити ще на етапі планування ремонту. А саме потрібно грамотно продумати колір стін, стелі та підлоги.

Аби розширити межі кімнати, обирайте для стін і стелі однакові світлі кольори. Така палітра допоможе створити ідеальний спокійний простір. Підлогу ж варто робити у темних відтінках.



Це допоможе візуально збільшити кімнату / Фото Pexels

Тим, хто хоче видовжити кімнату, варто дотримуватись геть іншої схеми фарбування стін. Відтак для задньої стіни, стелі та підлоги обираємо світлі барви, а от бокові стіни малюємо у темніші кольори, пояснює дизайнерка інтер'єру Вікторія Каменева у своєму блозі.

Тим, хто хоче зробити стелі вищими, можна розв'язувати проблему же на фінальному етапі під час вибору штор. Їх експертка рекомендує не вішати одразу після закінчення вікна. Візуально цей прийом зменшує висоту кімнати. Куди краще розмістити штори під стелею або ж скористатись прихованим карнизом.



Обирайте штори до стелі / Фото Pexels

Важливий і колір тканини: чим темніший відтінок, тим меншою буде виглядати кімната, і навпаки, чим світліші штори, тим візуально більше місця у ній буде. Ви також можете спробувати заміксувати світлі відтінки з яскравими відповідниками. Цей прийом допоможе задати певного настрою та родзинки вашому дизайну.