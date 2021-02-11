Як все розмістити у маленькій кухні: 5 моментів, без яких не обійтися

Джерело:Інстаграм Full House Design
Облаштування і оформлення маленької кухні вимагає безлічі зусиль, адже потрібно розмістити все необхідне.
Які моменти слід врахувати, щоб не помилитися, розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.
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Як правило, маленька кухня розташовується у смарт-квартирах, офісах, гостьових апартаментах і просто там, де не готують, але вона повинна бути! Маленька кухня – звичайно, непроста історія, але іноді це запланована необхідність, і якою б маленькою вона не була, це не має позбавляти її функціональності,
– відзначили дизайнери інтер'єру.
У першу чергу необхідно визначити, для яких цілей буде використовуватися кухня – глобальне приготування чи випили кави і побігли.
На етапі ремонту необхідно чітко визначити кількість побутових приладів і кухонного начиння, яке буде на поверхні. Також важливо організувати простір під раковиною (наприклад, там можна зберігати миючі та чистячі засоби).
Вибираючи техніку, розглядайте компактні варіанти посудомийної машини, холодильника і плити – це допоможе секоносіть місце.
Невелика кухня може бути функціональною і стильною / Фото ivd
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Зверніть увагу на багатофункціональну техніку – духовка з функцією мікрохвильової печі значно звільнить робочу поверхню,
– розповіли дизайнери інтер'єру.
Вибирайте невеликий стіл або барну стійку – це допоможе залишити більше вільного простору. Також обідню зону можна винести за межі кухні.
Пам'ятайте про правило робочого трикутника: холодильник, потім раковина і плита.
Обов'язково робіть функціональний фартух – це допоможе додати місця для зберігання (там можна розмістити необхідні кухонні аксесуари).
Якщо ж ваш спосіб життя не передбачає використання кухні у повній мірі, то вам варто більше акцентувати на стилістичне оформлення кухні. Дуже стильним рішенням в даній ситуації може стати кухня без навісних шаф, оскільки вона максимально полегшить візуальну картинку і нейтралізує цю зону в інтер'єрі,
– резюмували в Full House Design.