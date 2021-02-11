Як все розмістити у маленькій кухні: 5 моментів, без яких не обійтися

Облаштування і оформлення маленької кухні вимагає безлічі зусиль, адже потрібно розмістити все необхідне.

Які моменти слід врахувати, щоб не помилитися, розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.

Цікаво Розкрито 10 секретів дорогого інтер'єру

Як правило, маленька кухня розташовується у смарт-квартирах, офісах, гостьових апартаментах і просто там, де не готують, але вона повинна бути! Маленька кухня – звичайно, непроста історія, але іноді це запланована необхідність, і якою б маленькою вона не була, це не має позбавляти її функціональності,

– відзначили дизайнери інтер'єру.

Як все організувати

У першу чергу необхідно визначити, для яких цілей буде використовуватися кухня – глобальне приготування чи випили кави і побігли.

Зберігання

На етапі ремонту необхідно чітко визначити кількість побутових приладів і кухонного начиння, яке буде на поверхні. Також важливо організувати простір під раковиною (наприклад, там можна зберігати миючі та чистячі засоби).

Компактна техніка

Вибираючи техніку, розглядайте компактні варіанти посудомийної машини, холодильника і плити – це допоможе секоносіть місце.

Невелика кухня може бути функціональною і стильною​ / Фото ivd

Читайте Чим зайняти нішу в коридорі: ідеї від дизайнерки інтер'єру

Зверніть увагу на багатофункціональну техніку – духовка з функцією мікрохвильової печі значно звільнить робочу поверхню,

– розповіли дизайнери інтер'єру.

Обідня зона

Вибирайте невеликий стіл або барну стійку – це допоможе залишити більше вільного простору. Також обідню зону можна винести за межі кухні.

Правило робочого трикутника

Пам'ятайте про правило робочого трикутника: холодильник, потім раковина і плита.

Фартух

Обов'язково робіть функціональний фартух – це допоможе додати місця для зберігання (там можна розмістити необхідні кухонні аксесуари).

Якщо ж ваш спосіб життя не передбачає використання кухні у повній мірі, то вам варто більше акцентувати на стилістичне оформлення кухні. Дуже стильним рішенням в даній ситуації може стати кухня без навісних шаф, оскільки вона максимально полегшить візуальну картинку і нейтралізує цю зону в інтер'єрі,

– резюмували в Full House Design.