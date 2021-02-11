Обустройство и оформление маленькой кухни требует множества усилий, ведь нужно разместить все необходимое.

Какие моменты следует учесть, чтобы не ошибиться, рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.

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Как правило, маленькая кухня располагается в смарт-квартирах, офисах, гостевых апартаментах и просто там, где не готовят, но она должна быть! Маленькая кухня – конечно, непростая история, но иногда это запланированная необходимость, и какой бы маленькой она не была, это не должно лишать ее функциональности,

– отметили дизайнеры интерьера.

Как все организовать

В первую очередь необходимо определить, для каких целей будет использоваться кухня – глобальная готовка или выпили кофе и убежали.

Хранение

На этапе ремонта необходимо четко определить количество бытовых приборов и кухонной утвари, которая будет на поверхности. Также важно организовать пространство под раковиной (например, там можно хранить моющие и чистящие средства).

Компактная техника

Выбирая технику, рассматривайте компактные варианты посудомоечной машины, холодильника и плиты – это поможет сэконосить место.

Небольшая кухня может быть функциональной и стильной / Фото ivd

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Обратите внимание на многофункциональную технику – духовка с функцией микроволновой печи значительно освободит рабочую поверхность,

– рассказали дизайнеры интерьера.

Обеденная зона

Выбирайте небольшой стол или барную стойку – это поможет оставить больше свободного пространства. Также обеденную зону можно вынести за пределы кухни.

Правило рабочего треугольника

Помните о правиле рабочего треугольника: холодильник, затем раковина и плита.

Фартук

Обязательно делайте функциональный фартук – это поможет добавить места для хранения (там можно разместить необходимые кухонные аксессуары).

Если же ваш образ жизни не предполагает использование кухни в полной мере, то вам стоит больше сделать упор на стилистическое оформление кухни. Очень стильным решением в данной ситуации может стать кухня без навесных шкафов, так как она максимально облегчит визуальную картинку и нейтрализует эту зону в интерьере,

– резюмировали в Full House Design.