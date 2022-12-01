Працюють навіть без світла: як вписати в інтер'єр LED-стрічки

Внаслідок тривалих відключень світла, все більше українців вигадують різноманітні лайфхаки, які полегшують побут у темну пору дня. На допомогу приходять усі підручні засоби:від свічок до "вічних" ліхтариків з батарейок та діода.

Крім того, популярність здобули гірлянди та LED-стрічки на батарейках. Останні, до речі, також випускаються із USB-кабелем, тобто їх можна заряджати від повербанку або ж підключати до мобільного телефону, пише 24 канал.

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Як можна використати такі рішення у будинку, щоб це було не тільки функціонально, але й естетично, розповідаємо далі.

Наклейте світлодіодні стрічки під кухонними шафами



Як вписати в інтер'єр LED-стрічки / Фото philips-hue

Світлодіодні стрічки чудово освітлюють робочі поверхні на кухні. Для цього достатньо помістити їх під шафками. До того ж ви можете обрати один із доступних кольорів, який дозволить освіжити інтер'єр приміщення.

Світлодіодні стрічки на стелі



Як вписати в інтер'єр LED-стрічки / Фото behance Igor Sirotov

Освітлення спальні найкраще досягається за допомогою тонких та гнучких стрічок смуг RGB. Їх можна кріпити поверх молдингу або ж у куті між стелею та стіною. Звісно, аби освітити велику площу знадобиться кілька стрічок на батарейках, тому найкраще обрати одну зону, де це буде максимально доречно і практично.

Освітіть TV-зону



Як вписати в інтер'єр LED-стрічки / Фото behance FOGArchitecture

Якщо центральним елементом вашого приміщення є TV-зона, спробуйте розмістити стрічку на клейкій основі на задню сторону телевізора. Таким чином світло буде падати на стіну за телевізором, забезпечуючи красивий контур.

Підсвітіть сходи



Як вписати в інтер'єр LED-стрічки / Фото furniture lighting decor

Світлодіодне освітлення у приватних будинках можна вибудувати за двома сценаріями: обклеїти стрічкою кожну окрему сходинку або спустити стрічку вздовж усього сходового прольоту.

Виділіть меблі



Як вписати в інтер'єр LED-стрічки / Фото Amazon

Обклейте стрічкою окремі меблі, приміром, узголів'я ліжка. Також LED-підсвітку можна використати за диваном або стелажем із книжками. Це допоможе створити затишок та підкреслити улюблені предмети інтер'єру.