Як спроба зрівняти податками первинний і вторинний ринки нерухомості вплине на ціни

На підписі у президента Володимира Зеленського з 21 вересня знаходиться законопроєкт №7683. Його норми змінюють деякі правила оподаткування операцій з об'єктами нерухомості, які будуть збудовані в майбутньому.

Документ стосується первинного ринку та вплине на угоди з продажу житла. За словами Олени Шуляк, законопроєкт полегшить доступ українців до нового житла, сприятиме зростанню обсягів будівництва.

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Водночас керуючий партнер юридичної компанії Winner. Ігор Ясько, зазначає, що законопроєкт фактично зробить рівноцінними первинний та вторинний ринки, адже всі продажі з погляду оподаткування відбуватимуться як на вторинному ринку

Як нові норми вплинуть на ціни

Для забудовників великий плюс у тому, що тепер девелопери платитимуть ПДВ лише за наявності доходу. Крім того, звільнення від сплати ПДФО при продажі нерухомості, що будується, теж зменшує податковий тиск на забудовників.

По суті, буде знято додаткове податкове навантаження на девелоперів, які займаються спорудженням житлових будинків як фізичні особи,

– пояснює директор агентства нерухомості "КиївДомСервіс" Андрій Романов.

Ще один позитивний момент – у тому, що оподаткування прибутку від перепродажу недобудованої нерухомості мінімізує спекулятивну складову на первинному ринку.

Популярна схема, за якої квартири викуповувалися на ранніх етапах будівництва для подальшого перепродажу, стане невигідною: з кожної такої угоди доведеться сплачувати 18% ПДФО. Тим, хто на цьому заробляв, нововведення не сподобається. Але реальні покупці, навпаки, виграють, тому що їм не доведеться боротися зі спекулянтами під час пошуку житла.

Напрошується висновок, що цінова політика будівельних компаній стане м'якішою. Адже економія на сплаті податків вивільнить додаткові ресурси девелоперів. Проте на ціноутворення податкові питання якщо й впливають, то не в першу чергу. Головний внесок у вартість житла роблять собівартість будівельних та оздоблювальних матеріалів, витрати на робочу силу. А оскільки через війну ситуація в економіці дуже складна, витрати бізнесу зросли багаторазово. Тож зниження цін на квадратні метри чекати не варто. Все буде відбуватися геть навпаки.