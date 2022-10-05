Про це, підсумовуючи тези "Першого форуму відновлення. Житомирщина", розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Депутатка наголосила, що Україна після війни не має шансів залишитися такою, якою вона була. Та вважає, що це – добра новина,

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Як пояснила Шуляк, відбудова України буде поетапною. Спершу спеціалісти складуть проєктну документацію. Наразі відомо, що вона міститиме 7 розділів. Детальніше про кожен із них – далі.

Україна європейська

Шуляк нагадала, що наразі міста працюють за принципом "країна Європи відновлює область України". Концепт добре вписується в ідею децентралізації, яку влада забезпечила законодавчо ще до війни.

"Для Житомирщини такою країною є Естонія. Естонці побудують дитсадок в Овруцькій громаді, допоможуть відновити міст в Малинській громаді, декільком громадам області передають автобуси", – зазначила Шуляк.

Україна безпечна

Європейські стандарти не завжди підходять Україні. Такі будівлі захищають від дощу та сонця, але не від скаженого сусіда. За новим законодавством, українські об’єкти обов’язково мають містити укриття.

Україна комфортна

Важливий не сам факт укриття, а нова філософія безпеки. Шуляк зазначила, що для українців "бомбосховище" – це темне підземелля, однак в найближчі роки цю асоціацію будуть змінювати.

"Всі ми їздимо в метро – воно підземне, але красиве й комфортне. Та й кафе, нічні клуби, торгові центри часто розташовують на "мінус першому" поверсі – і від цього вони не перетворюються на кадри з фільму жахів. Саме такими і мають бути бомбосховища. В школах, дитсадках та університетах в таких укриттях можна буде комфортно продовжувати навчання навіть під час повітряних тривог", – вважає депутатка.

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Україна сучасна

Наш законопроєкт про застосування в Україні BIM-технологій – без перебільшення революція в українському будівництві,

– наголошує Шуляк.

BIM-технології – це максимальна ефективність використання коштів, збільшення кількості побудованих та реконструйованих об’єктів, прозорість будівництва. Йдеться про віртуальне створення об’єкта, яке можна зробити ще до його реального завершення. Воно деталізує всі його фізичні, технічні, технологічні, часові, екологічні та вартісні характеристики.

Україна правова

Де забудовники – там скандали й ошукані інвестори. Цей принцип діяв в Україні десятиліттями. Але цього літа парламент ухвалив законопроєкт №5091, за допомогою якого держава зможе контролювати ринок первинної нерухомості. Документ містить низку запобіжників від шахрайства недоброчесних забудовників та захищає права інвесторів.

Україна екологічна

Євростандарти – це не лише про сучасну архітектуру. Багато уваги в них приділяється екологічній безпеці. Так, нещодавно Рада законодавчо заборонила використання азбесту при будівництві.

Ще одне важливе рішення – заводи з перероблювання будівельного сміття.

Я зустрічалася з представниками ізраїльської компанії GreenMix, які готові інвестувати в побудову такого заводу на Київщині. Якщо проєкт виявиться вдалим, його можна буде масштабувати на інші регіони України,

– розповіла Шуляк.

Україна енергозберігаюча

Щоб забезпечити тепло в будинках, цьогоріч створено законопроєкт про комплексну термомодернізацію будівель. Документ передбачає запровадження нових мінімальних вимог до енергоефективності. Нові об’єкти створюватимуться з урахуванням цих вимог, старі – будуть утеплюватися відповідно до них.