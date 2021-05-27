Як зареєструвати право власності на квартиру в Україні: перелік документів

Тисячі українців при виборі квартири зупиняються на новобудовах. Це можливість отримати оселю без історії та попередніх власників.

Коли будинок вже готовий, потрібно зареєструвати право власності на квартиру. Як це правильно зробити – розповіли у Міністерстві юстиції України.

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Коли всі необхідні дозвільні документи вже оформлені, а будівництво житла завершене – господарю нерухомості необхідно подбати про офіціалізацію свого статусу власника. Для цього потрібно спланувати похід до найближчого реєстратора чи нотаріуса, взявши із собою паспорт або ідентифікаційний код, а також документ, що підтверджує сплату/звільнення від сплати (у випадку його наявності) адміністративного збору за державну реєстрацію прав,

– зазначили у Мін'юсті.

Які документи потрібні

Документ, який засвідчує введення в експлуатацію об'єкта нерухомості.

Технічний паспорт на квартиру.

на квартиру. Письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на житло (якщо йдеться про реєстрацію майна, яка буде у спільній частковій власності).

Документ не вимагається, якщо реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі дозвільних документів (до 6 липня 2020 року), або ж у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, уточнили у Міністерстві.

Для реєстрації права власності потрібен пакет документів / Фото 24 канал

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Документ, який підтверджує присвоєння поштової адреси об'єкту.

Він не вимагається у двох випадках:

Якщо державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У такому разі заявник в поданій заяві обов'язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки, за яким державним реєстратором отримуються відомості Державного земельного кадастру з метою встановлення місця розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний об'єкт, для подальшого відображення таких відомостей як адреси об’єкта нерухомого майна,

– зазначили у Мін'юсті.

У випадку, якщо адресу присвоєно під час реалізації експериментального проєкту з присвоєння адрес та вказана у документі, що засвідчує введення об'єкту в експлуатацію.

У Мін'юсті назвали перелік необхідних документів / Фото 24 канал