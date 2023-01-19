5 простих способів візуально розширити вітальню

Урбанізація викликала неймовірний попит на міське житло. Сучасна людина живе у величезних комплексах з розвиненою інфраструктурою, проте самі квартири стають з кожним роком все малогабаритнішими.

Попри скорочення площі мешканці хочуть, щоб у їхніх помешканнях помістилося все необхідне. Але для цього потрібно принаймні візуально збільшити простір. Як це зробити із вітальнею – розповідає 24 Канал.

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