5 простих способів візуально розширити вітальню
Урбанізація викликала неймовірний попит на міське житло. Сучасна людина живе у величезних комплексах з розвиненою інфраструктурою, проте самі квартири стають з кожним роком все малогабаритнішими.
Попри скорочення площі мешканці хочуть, щоб у їхніх помешканнях помістилося все необхідне. Але для цього потрібно принаймні візуально збільшити простір. Як це зробити із вітальнею – розповідає 24 Канал.
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Використовуйте розсувні двері та перегородки
Це один з найкращих способів заощадити місце, адже традиційні двері в невеликих кімнатах займуть занадто багато простору. Водночас перегородки виконають одночасно декілька функцій: забезпечать усамітнення, поділять приміщення на зони та стануть чудовим акцентним елементом.
Перегородки можуть стати елементом декору / Фото houzz
Продумайте освітлення
У невеликих вітальнях питання освітлення краще продумати ще на етапі дизайн-проєкту. При цьому варто передбачити кілька джерел світла. Особливу увагу закцентуйте на настінній та стельовій підсвітці.
Забезпечте кілька джерел світла / Фото Home Design HD-m2
Використайте зручні крісла замість дивану
Ще один практичний спосіб зекономити місце та візуально розширити простір – це крісла. На відміну від дивана, їх легко переміщати, причому модифікації можливі не лише у вітальні, але й інших зонах. Власне, можливість адаптувати крісла під більшу кількість завдань робить їх практичнішим вибором для невеликих приміщень.
Коли варто використати крісла замість диванів / Фото Unsplash
Використовуйте кути
Кути можуть стати зоною для масивних рослин або декоративних елементів. Так, навіть у невеликих приміщеннях вони можуть бути доречними. До того ж тут можна облаштувати стелажі для зберігання книг, настільних ігор чи витворів мистецтва з фотографіями рідних.
Як облаштувати кут кімнати / Фото luluandgeorgia
Не забувайте про дзеркала
Це перевірений спосіб візуально розширити простір. Можна використовувати, зокрема, горизонтальні дзеркала, адже вони допоможуть візуально підняти стелю. Гарний вигляд матимуть дзеркала незвичайної форми.
Експериментуйте із формою дзеркал / Фото etsy