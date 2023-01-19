Несмотря на сокращение площади, жители хотят, чтобы в их помещениях поместилось все необходимое. Но для этого нужно знать несколько лайфхаков. О чем идет речь, рассказывает 24 Канал.

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