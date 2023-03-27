Зі старої школи 1914 року у сучасний будинок: приголомшливе до та після

У шкільні роки частенько могли з'явитись думки про те, а як би виглядала школа, якби там жили люди.

Це американське подружжя вирішило втілити свою божевільну юнацьку ідею в реальність: пара придбала стару будівлю початкової школи у Франкліні, яка була зведена більше століття тому, та вирішила перетворити у будинок мрії.

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Як пара перетворює стару школу на будинок

Стейсі Гріссом разом з чоловіком Шоном придбали старезну будівлю ще 1914 року у Франкліні близько півтора року тому. Вони зазначають, що раніше сміливці на півдні Франкліна вже втілювали схожу ініціативу.

Нові власники розповіли унікальну історію будівлі, яка до 1934 слугувала місцем для навчання, а тоді перетворилась у ферму, де жила велика рогата худоба, свині, кури, вівці та індики. Згодом один з колишніх учнів викупив приміщення, яке вже не використовували за призначенням, і переобладнав під 2 житлові приміщення. Відтак родини там жили з 1956 до 2021, поки споруда не опинилась у власності Стейсі та Шона.



Будівля до ремонту / Фото Schoolhouse Homestead



У будинку був дуже старий ремонт / Фото Schoolhouse Homestead



Кімнати до перевтілення / Фото Schoolhouse Homestead

Подружжя почало працювати над глобальним перевтіленням і весь процес висвітлює на своєму каналі у YouTube. Наразі вже готовий проєкт майбутнього будинку, а ремонтні роботи набирають щоразу масштабніших темпів.

Після того, як Стейсі та Шон придбали будинок, вони ретельно його вивчили, знайшли чимало цікавих речей, що залишили колишні учні, і навіть змогли створити з них унікальний декор для майбутнього дому. Після цього узялися за ремонт. Спершу встановили новий дах, зробили гідроізоляцію фундаменту та полагодили багато балок перекриття. Довелось здирати все до голих стін та перекриття, адже стелі були надто низькими, а це подружжю не подобалось.



Так виглядатиме будівля після / Фото Schoolhouse Homestead



Проєкт майбутнього будинку / Фото Schoolhouse Homestead

Фото Schoolhouse Homestead

Після тривалого очікування у будівлі з'явились нові вікна і ці зміни стали кардинальними у порівнянні з іншими більш тривалими та менш помітними етапами будівництва.

Будинок під час ремонту / Фото Schoolhouse Homestead

Фото Schoolhouse Homestead