Як зменшити втрати тепла у квартирі за допомогою меблів та текстилю

Зовнішнє утеплення будинку восени та взимку ускладнюється низькими температурами та високою вологістю. При мінусових градусах проводити низку робіт стає просто неможливо. Тому тим, хто досі не провів комплексну термоізоляцію, на допомогу приходять деякі хитрощі.

Зробити квартиру дещо теплішою допоможуть правильно розставлені меблі та текстиль. Детальніше, що для цього потрібно – у матеріалі 24 каналу.

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Розташуйте шафу біля холодної стіни



Шафа може стати своєрідним бар'єром / Фото unsplash

Шафа по всій ширині стіни здатна взяти на себе удар. Якщо ж на стіні, що виходить на вулицю, по центрі розміщене вікно, по обидва боки від нього можна розташувати кілька шаф або стелажів.

Замініть штори на щільні портьєри



Оберіть щільні штори / Фото unsplash

Портьєри із щільної тканини чудово захистять кімнату від протягів і вітру, що проходить крізь в щілини. Чим товстіша тканина, тим помітніший ефект.

М'які узголів'я



М'які узголів'я перешкодять контакту із холодною стіною / Фото unsplash

Щоб не мерзнути взимку, потрібно переставити ліжко якомога далі від вікон та дверей. Крім того, можна відгородити зону для сну щільною шторою, яка стане додатковою перегородкою. Це можна зробити, прикріпивши металеві карнизи.

Хорошим порятунком від холоду стануть м'які узголів'я, якими можна прикрити значну частину стіни.

Килим на підлогу

Попри те, що килими не є джерелами тепла, вони здатні виконувати функцію надійного ізоляційного матеріалу. Найкраще обирати моделі на всю на площу підлоги. Це допоможе прикрити містки холоду, які утворюються уздовж плінтусів.



Килим – чудова ізоляція / Фото unsplash

Не менш важливо підібрати килим із натуральних матеріалів, оскільки такий виріб прослужить вам не один сезон.

Текстиль на ліжках та диванах



Пам'ятайте про текстиль / Фото unsplash

Пледи та подушки здатні створити відчуття затишку та зробити помешкання візуально теплішим. Однак ця порада працює не лише як плацебо. Адже й справді немає швидшого способу зігрітися, ніж накинути на плечі шерстяний плед та заварити теплий чай.