Чи зміниться вартість житла у Києві до кінця року

Рієлтори переконані, що спрогнозувати, як зміниться ціна на оренду та купівлю квартир на вторинному та первинному ринках, – складно. У найближчі місяці все буде залежати від розвитку подій та фронті та економічної ситуації в Україні

Однак, опираючися на попередній досвід та сезонність на ринку житла, деякі із них все ж діляться певними закономірностями. Тож чого чекати від цін у Києві – далі.

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Відсутність попиту загальмує ціни на ринку оренди

Одним з головних факторів, який впливає на формування цін, є попит. Від початку повномасштабного вторгнення й до середини літа він був мінімальний, тому ціни різко впали. Вже з середини серпня до середини вересня зацікавленість столичним житлом зросла. Зокрема, через новий потік переселенців із Запорізької та Харківської областей. Це вплинуло на подорожчання оренди приблизно на 20 – 30%.

За словами спеціаліста у сфері нерухомості Дмитра Ісокова, з кінця вересня і по сьогоднішній день ринок оренди буквально завмер. Як додає рієлторка Юлія Курганова, наразі причин для збільшення попиту оренди в Києві немає. Відповідно, подорожчання квартир не очікується.

Якщо не будете попиту, то і ціни знову підуть вниз. Листопад та грудень і без війни були дуже млявими місяцями. А зараз, ситуація в країні і знищення інфраструктури ворогом, прямо впливають на ціни,

– пояснила вона.

Експерт ринку нерухомості Олексій Коваль вважає, що до Нового року відбудеться певна заморозка вартості оренди. Обвалу цін також не буде, бо на хороші варіанти попит залишається.

У зв’язку з опалювальним сезоном деякі власники можуть знизити вартість оренди, щоб збільшити шанси здати квартиру. Але масового обвалу цін, як це було півроку тому, не очікується.

Ціни на нове житло повзтимуть угору

За останні 6 місяців ціна на квартири в новобудовах виросла в доларовому обчислені на 5,53% та на 32,6% у гривні. Найсуттєвіше зростання зафіксоване на преміальні новобудови. При цьому, зазначають експерти, старий житловий фонд має помірний попит – тут квартири за останні півроку навіть подешевшали, якщо рахувати у доларах. Наразі квадратний метр на "вторинці" можна купити в середньому за 51 232 гривень.

При цьому, подорожчання впродовж листопада та грудня, найймовірніше, торкнеться саме первинного житла. Ціни на новобудови збільшаться на 10 – 20%, зазначив Коваль. Водночас будь-які надзвичайні обставини можуть вплинути на розвиток подій.