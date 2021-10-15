Дехто вважає що взимку вигідніше купувати житло, оскільки активність на ринку знижується. Навесні навпаки – ціни зростають. Але насправді не завжди можна спрогнозувати в який момент з'явиться квартира, яка підійде вам за усіма параметрами.

До теми 5 основних помилок при купівлі житла: як застрахувати себе від необдуманого рішення

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповів, як правильно шукати найкращі пропозиції на ринку житла.

З чого почати

Для початку слід визначитися з районом, параметрами нерухомості, власними потребами.

Відразу, як вирішили, починаєте дивитися існуючі пропозиції на ринку і ходити на зустрічі. На цих зустрічах, попередніх переглядах, ви дізнаєтеся багато деталей, які допоможуть сформувати вам думку, чи правильно ви вибрали район, будинок, квадратуру, поверховість, – розповідає Орищак.

Як тільки ви виберете для себе 2 – 3 будівлі і зрозумієте відповідний ціновий діапазон, нижче якого власники не готові "опускатися", можна починати пильний пошук варіантів по конкретних об'єктах. Необхідно почекати момент, який вас влаштує за ціною.

Часом на ринок виходять вигідні пропозиції, оскільки продавцю потрібно терміново вийти в гроші або переїхати. Терміновість часто стає причиною зниження ціни. Отже, підготувавшись, ви вже точно будете знати, який варіант квартири ви хочете і в якому ціновому діапазоні.

Коли купувати нерухомість

Терміновість часто стає причиною зниження ціни / Фото Pexels

Восени і взимку люди зайняті веденням бізнесу, створенням планів на активну частину року і менш занепокоєні питанням переїзду. Настрій на зміни приходить навесні і влітку, вважає експерт.

Для покупця нерухомості важливо розуміти, що ціни восени і взимку можуть бути стабільними, без значних осідань.

Є об'єкти, які продаються за конкретну ціну, і власник не готовий змінюватися під умови ринку. З такими об'єктами зниження цін чекати не доводиться. А ось ті пропозиції, які ситуаційні, що люди зважилися на переїзд в цей період року, найчастіше вигідніші, але різниця в ціні, виходячи з сезонності, навряд чи буде більше ніж 15 – 20%", – додає аналітик.

Для продавців, щоб отримати максимальну вигоду, потрібно мати в запасі час і чекати свого покупця. Сезонність тут менш ефективна. Ну і, звичайно, важливо вміти торгуватися і отримувати потрібні для себе умови.