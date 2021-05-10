Як зробити темну квартиру світлішою та радіснішою: 6 порад від профі

Темна квартира – проблема дуже багатьох власників. Однак її можна досить просто вирішити.

Для цього існує кілька прийомів, які не вимагають серйозних фінансових вкладень. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Темна квартира – справжня проблема. Недолік денного світла погано впливає на наш настрій і самопочуття, навіть може викликати апатію й депресію. Я підготувала для вас 6 порад, що можна з цим зробити за допомогою дизайну інтер'єру,

– зазначила Пашковська.

Приберіть все зайве від вікон

Не захаращуйте вікна – через них має потрапляти максимум світла. Якщо у вас важкі штори – замініть їх на легкі.

Розберіться на балконі

Найтемнішою кімнатою у квартирі, зазвичай, є та, де балкон. За словами дизайнерки інтер'єру, скління, фіранки й мотлох на балконі заважають проникненню денного світла. Для того щоб у кімнаті стало значно світліше, помийте скла, розберіть речі й зніміть штори.

Додайте дзеркал

Цей прийом особливо популярний серед дизайнерів – повісьте дзеркало на стіну, протилежну вікну. Це допоможе збільшити кількість світла у кімнаті й візуально розширити приміщення.

Дзеркала візуально збільшать простір / Фото pinterest

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Використовуйте світлі відтінки

В інтер'єрі важлива палітра. Пам'ятайте, що темні кольори поглинають світло, а світлі – відбивають. За словами Анни Пашковської, чим ближче відтінок до білого – тим більше його відбивна здатність.

Додайте "сонця"

Зробити інтер'єр теплішим та радіснішим, допоможуть сонячні кольори: жовтий, помаранчевий, червоний. Також підійдуть приглушені теплі відтінки: персиковий, пудровий, пісочний, ніжно-рожевий.

Сонячні відтінки зроблять житло теплішим / Фото pinterest

Продумайте штучне освітлення

У темних приміщеннях штучному освітленню варто приділити особливу увагу – однієї люстри на стелі точно недостатньо. Щоб атмосфера була затишною в будь-який час доби, продумайте кілька сценаріїв освітлення функціональних зон: бра біля дивана, біля крісла – торшер, настільна лампа на робочому місці,

– резюмувала Анна Пашковська.