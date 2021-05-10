Для этого существует несколько приемов, которые не потребуют серьезных финансовых вложений. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

Читайте Опасные живые растения: от каких комнатных цветов лучше отказаться и почему

Темная квартира – настоящая проблема. Недостаток дневного света плохо влияет на наше настроение и самочувствие, даже может вызывать апатию и депрессию. Я подготовила для вас 6 советов, что можно с этим сделать при помощи дизайна интерьера,

– отметила Пашковская.

Уберите все лишнее от окон

Не загромождайте окна – через них должно попадать максимум света. Если у вас тяжелые шторы – замените их на легкие.

Разберитесь на балконе

Самой темной комнатой в квартире, как правило, является та, где есть балкон. По словам дизайнера интерьера, остекление, занавески и хлам на балконе мешают проникновению дневного света. Для того чтобы в комнате стало намного светлее, помойте стекла, разберите вещи и снимите шторы.

Добавьте зеркал

Этот прием особо популярен среди дизайнеров – повесьте зеркало на стену, противоположную окну. Это поможет увеличить количество света в комнате и визуально расширить помещение.

Зеркала визуально увеличат пространство / Фото pinterest

Интересно Рейки в интерьере: модные варианты и актуальные решения

Используйте светлые оттенки

В интерьере важна палитра. Помните, что темные цвета поглощают свет, а светлые – отражают. По словам Анны Пашковской, чем ближе оттенок к белому – тем больше его отражательная способность.

Добавьте "солнца"

Сделать интерьер теплее и радостнее, помогут солнечные цвета: желтый, оранжевый, красный. Также подойдут приглушенные теплые оттенки: персиковый, пудровый, песочный, нежно-розовый.

Солнечные оттенки сделают жилье теплее / Фото pinterest

Продумайте искусственное освещение

В темных помещениях искусственному освещению стоит уделить особое внимание – одной люстры на потолке точно недостаточно. Чтобы атмосфера была уютной в любое время суток, продумайте несколько сценариев освещения функциональных зон: бра у дивана, у кресла – торшер, настольная лампа на рабочем месте,

– резюмировала Анна Пашковская.