Як зробити ванну затишною: правила, які точно знадобляться

Ванна кімната – це місце, де ми щоранку починаємо свій день та завершуємо його ввечері. Тож варто ретельно попрацювати над місцем доглядових процедур та розслаблення.

У плануванні дизайну квартири важливі не лише меблі та колір стін, але й деталі, які будуть створювати особливу атмосферу вдома. Що додати у ванній кімнаті, аби вона була затишною, ділимось далі.

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Як зробити ванну затишною

Кольори

Якщо ви на стадії планування ремонту у ванній, рекомендуємо орієнтуватись на світлу палітру, яка зробить дизайн м'яким та ніжним. Це не лише стильне, але й атмосферне рішення, яке завжди буде тішити око. Коричнево-бежева палітра – те, що треба.



Спокійні кольори у ванній / Фото Pexels

Меблі

Частенько у ванній кімнаті з'являються класичні білі тумби з блискучим покриттям. Вони вже давно стали антитрендом, тож звернути увагу варто на натуральні текстури та кольори. Практичними та стильними рішеннями у ванній можна вважати дерево та камінь.



Натуральні текстури – гарне рішення / Фото Pexels

Освітлення

Подбайте, аби у ванній кімнаті було багаторівневе освітлення, яке можна завжди адаптувати під ваші потреби та створити необхідну атмосферу: приглушене м'яке світло допоможе розслабитись, а яскрава підсвітка поблизу дзеркала стане у пригоді під час ранкових чи вечірніх процедур.

Деталі важливі



Продумайте деталі / Фото Pexels

Не забувайте про дрібні, але такі важливі аксесуари, які надають характерності вашому дизайну та допомагають підкреслити потрібний настрій: дерев'яні деталі, стильні рушники та свічки.