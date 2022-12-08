Головні помилки при виборі житла для інвестицій

Попри тимчасову стагнацію на ринку нерухомості Україні, окремі експерти прогнозують пожвавлення попиту із початком весни 2023 року. Крім того, вони сподіваються, що тоді ж на ринок повернуться вітчизняні та закордонні інвестори.

Окремі інвестори придивляються до перспективних "квадратів" уже сьогодні. Кожен із них намагається врахувати актуальні тренди ринку нерухомості. Тож ліквідні квартири, які враховують усі потреби потенційних покупців, розлітаються швидко.

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Менш досвідчені гравці на цьому ринку не завжди встигають проаналізувати усі фактори й часто вкладають кошти у непривабливі для майбутнього покупця варіанти. Тож, що врахувати, аби не втратити, а заробити – далі.

Помилка 1. Інвестувати у старі формати

Як розповіла експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак, застарілі концепція і формат житла – об'єктивні фактори для відмови потенційних мешканців купувати у вас квартиру.

Вона наголошує, що ринок постійно розвивається, а забудовники пропонують формати житлових комплексів, де є все необхідне для життя. Якщо ж купити нерухомість у комплексі старого формату з метою перепродати, то навряд така інвестиція буде вдалою.

Помилка 2. Проігнорувати якість будівництва

Вікторія Берещак додає, що зараз покупці враховують безліч факторів перед купівлею житла. Серед них – матеріали, якість виконаних робіт, енергоефективність будівлі.

Керамоблок керамоблоку різниця, а керамоблок і газоблок тим паче. А зараз звертають увагу і на те, як виконані лоббі й вхідні групи, яке ліфтове обладнання. Тобто, люди дивляться загалом на те, з чого будують і наскільки це не тільки енергоефективно, але і зносостійко, і привабливо,

– додає Берещак.

Помилка 3. Обрати неліквідний район

Третій нюанс – житло може не продатися, якщо воно розташоване у нерозвиненому районі з відсутністю потрібної інфраструктури. Такі квартири можуть бути дешевшими й на це можуть "клюнути" інвестори-початківці, однак згодом реалізувати таке капіталовкладення буде проблематично.

Помилка 4. Інвестиція у ЖК, де не видно динаміки будівництва

Берещак зазначає, що існують проблеми з реалізацією квартир у комплексах, що продовжують будуватись. Може бути, що навколо пилюка і бруд або ж, коли будівництво заморожене, з вікна видно довгобуд.

Однак покупці готові це терпіти, якщо поруч є інфраструктура, яка постійно доповнюється, а будівництво активно триває.

Помилка 5. Сусідство з критичною інфраструктурою

Ще один момент стосується сусідства: ТЕЦ, ТЕС та іншої інфраструктури, яка є ціллю росіян для обстрілів. Берещак зазначила, що не може прогнозувати, як розвиватимуться погляди покупців далі, але зараз таке житло продати важко, бо спрацьовує психологічний фактор.

Якщо ви не хочете втрапити в те, що ви купили, а потім не можете продати, я рекомендую дивитись на об'єктивні фактори. Тобто, обирати житло, яке з хорошим розташуванням, інфраструктурою, наповненням, квартирографією і плануванням прилеглої території. У вас має бути не тільки класна квартира, але і можливість вийти з квартири, і провести час, не залишаючи території,

– пояснила вона.

Якщо ж всього цього не буде, то навряд знайдеться покупець, який з радістю там буде жити.