Яке житло залишиться найбільш привабливим для українців: прогноз експерта

Згідно з даними OLX Нерухомість, ринок нерухомості України відновлюється після минулорічного занепаду. Про це свідчить як ріст цін, так і стрімкий інтерес до новобудов.

Вартість об'єктів на етапі будівництва виросла на 19%, будинки, зведені після 2011 року зросли у ціні на 16,7%, вторинний фонд – на 16,4%. Про це у своєму блозі розповіла Юлія Ковбаса, лідерка команди з якості контенту в OLX Нерухомість.

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Чим зумовлений пожвавлений інтерес до нерухомості:

Як стверджує Юлія Ковбаса на підвищення інтересу вплинуло 2 фактори:

різноманіття доступного до придбання нерухомого майна,

ріст кількості операцій з нерухомістю.

На скільки зросла кількість операцій, пов'язаних з нерухомістю

Інтерес до новобудов з початку 2021 року зріс втричі / Фото unsplash

У першому та другому кварталах 2020 року їхня кількість дорівнювала 177 тисяч. У 2021 році кількість операцій за аналогічний період зросла до 225 тисяч – це 25% перевищує минулорічні показники.

Цікаво й те, що серед 157 тисяч оголошень про продаж нерухомості, розміщених на OLX Нерухомість, 21 тисяча – це новобудови.

Інтерес до новобудов зріс втричі

Як показує аналітика ринку, інтерес до новобудов з початку 2021 року зріс втричі. Тож, якщо говорити про тренди майбутнього, найбільш інвестиційно привабливими будуть квартири у новобудовах, зокрема – однокімнатні.

Ціна на таке житло на етапі котловану та вже зведеного будинку може варіюватися від +15% до +40%, а подекуди й до 100%, якщо мова йде про зданий в експлуатацію будинок.