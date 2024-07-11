Попит низький: яке житло українці зараз не хочуть купувати та чому

Українці тепер менше інвестують у квартири в новобудовах. Експерт каже, що попит переходить на вторинний ринок, де найчастіше купівлі обирають однокімнатні квартири.

Попит є на однокімнатні вторинні квартири, які коштують близько 60 тисяч доларів. Експерт із питань нерухомості Іван Кудояр каже, що люди зараз побоюються інвестувати в нове будівництво, оскільки триває війна.

Цікаво У Києві продають квартиру площею 10 квадратних метрів: яка ціна та що всередині

Купівля житла в Україні: які квартири обирають, а які – ні

Серед важливих критеріїв вибору житла – розташування та наявність ремонту. Найбільше покупці шукають квартири на нижніх поверхах і з готовим ремонтом.

Люди не хочуть займатися квартирою "з нуля" – житло без ремонту продати важко, а облаштовувати буває довго і дорого.

Ніхто не хоче зв'язуватися з ремонтами,

– зазначив експерт.

Фахівець вважає, що на ринку загалом склалася унікальна ситуація. Зараз готове житло можна купити дешевше, ніж таке, що будується.

"Ціни на первинному ринку плюс-мінус такі ж, як і до війни були. Є забудовники, які підняли на 10-15%, вони мотивують це вартістю бензину, електроенергії. Плюс темпи будівництва у багатьох впали... У Києві було 20 активних забудовників, зараз їх залишилося 7", – коментує ринкову ситуацію експерт.

У яких містах активно купують квартири

Особливо популярне житло на Закарпатті, а також у Львові та Івано-Франківську, бо їх вважають безпечнішими.

Водночас ринок нерухомості в Києві та Київській області не такий активний, попри наплив людей з інших регіонів. Там квартири більше винаймають, а не купують.