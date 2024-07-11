Спрос есть на однокомнатные вторичные квартиры, которые стоят около 60 тысяч долларов. Эксперт по вопросам недвижимости Иван Кудояр говорит, что люди сейчас опасаются инвестировать в новое строительство, поскольку идет война.

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Покупка жилья в Украине: какие квартиры выбирают, а какие – нет

Среди важных критериев выбора жилья – расположение и наличие ремонта. Больше всего покупатели ищут квартиры на нижних этажах и с готовым ремонтом.

Люди не хотят заниматься квартирой "с нуля" – жилье без ремонта продать трудно, а обустраивать бывает долго и дорого.

Никто не хочет связываться с ремонтами,

– отметил эксперт.

Специалист считает, что на рынке в целом сложилась уникальная ситуация. Сейчас готовое жилье можно купить дешевле, чем такое, строящееся.

"Цены на первичном рынке плюс-минус такие же, как и до войны были. Есть застройщики, которые подняли на 10-15%, они мотивируют это стоимостью бензина, электроэнергии. Плюс темпы строительства у многих упали... В Киеве было 20 активных застройщиков, сейчас их осталось 7", – комментирует рыночную ситуацию эксперт.

В каких городах активно покупают квартиры

Особенно популярно жилье на Закарпатье, а также во Львове и Ивано-Франковске, потому что их считают более безопасными.

В то же время рынок недвижимости в Киеве и Киевской области не такой активный, несмотря на наплыв людей из других регионов. Там квартиры больше снимают, а не покупают.