Які кімнатні рослини безпечні для дітей і домашніх тварин: ТОП-3

Зелені рослини є трендовим рішенням в інтер'єрі. З кожним роком вони користуються все більшим попитом.

Якщо в сім'ї є діти або домашні улюбленці, рослини потрібно вибирати більш ретельно. Які кімнатні квіти підійдуть у такому випадку – читайте нижче.

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1. Хлорофітум

Ця рослина не тільки привабливо виглядає і прикрашає інтер'єр, але й очищає повітря від токсинів і чадного газу. Найчастіше хлорофітум живе на кухні, хоча може знаходитися у будь-якій кімнаті. Його головна перевага – нешкідливість для дітей і домашніх вихованців. Рослина не викликає алергічну реакцію і не містить отруту в пагонах. Але важливо враховувати, що у хлорофітума жорстке листя, через яке може подряпатися дитина. Ця кімнатна квітка не вимагає особливого догляду: живе й у півтіні, і при світлі, любить вологу і обприскування (особливо в теплу пору року). Також рекомендується періодично протирати її пагони від пилу.

Хлорофітум – рослина, яка прикрасить будь-яку кімнату / Фото stroy-podskazka

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2. Юка

Ця красива і ефектна рослина зовні нагадує пальму і популярну драцену. Юка вважається безпечною для дітей, дорослих і домашніх тварин. Крім того, її листя містить речовини, які застосовуються з медичною метою. Квітка не вимагає особливого догляду та відмінно живе у квартирах і будинках. Розмістити її можна в світлому місці. Важливо, щоб на неї потрапляли сонячні промені. Поливати Юку потрібно регулярно, але тільки після того, як ґрунт добре просохне. Також рекомендується зливати воду, яка залишається у піддоні.

Юка зовні нагадує пальму, хоча не має з нею нічого спільного / Фото flowertimes

3. Кактус Шлюмбергера (декабрист)

Також відомий як Зигокактус чи декабрист. Останню назву ця витривала рослина отримала через те, що цвіте в період з початку грудня до кінця січня. Суцвіття декабриста – яскраві та соковиті. Можуть бути червоними, малиновими або рожевими. Важлива перевага кактуса – нешкідливість. Це дозволяє вирощувати його у квартирах і будинках, де проживають діти та домашні улюбленці. Кактус Шлюмбергера невибагливий в догляді. Тримати його можна на підвіконні (любить яскраве світло), поливати слід помірно. У період цвітіння декабрист дуже любить вологу.

Кактус Шлюмбергера – красива рослина, яка стане акцентом у приміщенні / Фото good-tips