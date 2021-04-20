Зеленые растения являются трендовым решением в интерьере. С каждым годом они пользуются все большим спросом.

Если в семье есть дети или домашние любимцы, растения нужно выбирать более тщательно. Какие комнатные цветы подойдут в таком случае – читайте ниже.

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1. Хлорофитум

Это растение не только привлекательно выглядит и украшает интерьер, но и очищает воздух от токсинов и угарного газа. Чаще всего хлорофитум живет на кухне, хотя может находиться в любой комнате. Его главное преимущество – безвредность для детей и домашних питомцев. Растение не вызывает аллергическую реакцию и не содержит яд в побегах. Но важно учитывать, что у хлорофитума жесткие листья, о которые может поцарапаться ребенок. Этот комнатный цветок не требует особого ухода: живет и в полутени, и при свете, любит влагу и опрыскивания (особенно в теплое время года). Также рекомендуется периодически протирать его побеги от пыли.

Хлорофитум – растение, которое украсит любую комнату / Фото stroy-podskazka

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2. Юкка

Это красивое и эффектное растение внешне напоминает пальму и популярную драцену. Юкка считается безопасной для детей, взрослых и домашних животных. Кроме того, ее листья содержат вещества, которые применяются в медицинских целях. Цветок не требует особого ухода и отлично живет в квартирах и домах. Разместить его можно в светлом месте. Важно, чтобы на него попадали солнечные лучи. Поливать Юкку нужно регулярно, но только после того, как грунт хорошо просохнет. Также рекомендуется сливать воду, которая остается в поддоне.

Юкка внешне напоминает пальму, хотя не имеет с ней ничего общего / Фото flowertimes

3. Кактус Шлюмбергера (декабрист)

Также известен как Зигокактус или декабрист. Последнее название это выносливое растение получило из-за того, что цветет в период с начала декабря до конца января. Соцветия декабриста – яркие и сочные. Могут быть красными, малиновыми или розовыми. Важное преимущества кактуса – безвредность. Это позволяет выращивать его в квартирах и домах, где проживают дети и домашние питомцы. Кактус Шлюмбергера неприхотлив в уходе. Держать его можно на подоконнике (любит яркий свет), поливать следует умеренно. В период цветения декабрист очень любит влагу.

Кактус Шлюмбергера – красивое растение, которое станет акцентом в помещении / Фото good-tips