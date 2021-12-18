Які зміни відбудуться на ринку коворкінгів після закінчення карантину

За даними звіту IWG, 65% власників бізнесу зацікавлені у гнучких просторах для роботи. Респонденти зазначили, що це дозволяє знизити капітальні, операційні витрати, а також мінімізувати ризики.

Опираючися на це опитування, можна спрогнозувати, що ринок коворкінгів та гнучких офісних просторів в Україні продовжить зростати.

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Коворкінг в Україні: перспективи розвитку

Майже 40% власників гнучких просторів відзначили, що планують розширення у Києві або за його межами, попри ситуацію з COVID-19.

71,5% працівників, які користувалися коворкінгом у пандемію, планують повертатися до роботи у гнучких офісах й надалі. До того ж більш ніж половина (54,9%) віддалених працівників, які раніше не користувалися коворкінгом, заявили, що розглядатимуть можливість приєднання до таких просторів в рамках віддаленої роботи в майбутньому.

Крім того, більшість працівників розглядають гібридний формат роботи, оскільки це підвищує шанси на продуктивність та ефективність робочого процесу.

Також кожен другий працівник розглядає можливість частково чи повністю змінити формат роботи на віддалений. Однак при цьому респонденти наголошують на необхідності спільних зустрічей з підтримки командного духу. Для цього використовують погодинну чи денну оренду коворкінгів.

Попит на коворкінги в Україні й надалі зростатиме / Фото Unsplash

"В Україні на початку липня 2021 року показник заповнюваності коворкінгів становив понад 70%. У першому півріччі цього року загальна пропозиція коворкінгів у Києві становила 96 тисяч метрів квадратних. Це на 11% більше, ніж за перше півріччя 2020 року і становить 4,9% загального обсягу офісних площ на ринку", – йдеться у звіті Colliers International.

Коворкінги залучають працівників із нових сфер

Гнучкі офіси з комплексним обслуговуванням мають найбільший попит у сфері інформаційних технологій, бізнесів та креативних індустрій. Середній вік резидентів від 25 до 44 років, більшість працюють віддалено як підприємці та консультанти.

Новою тенденцією є попит із боку державних установ. Керівники організацій наголосили, що у такий спосіб прагнуть підвищити ефективність та мотивацію до роботи серед співробітників.