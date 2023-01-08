Названі країни з найшвидшим зростанням цін на житло

Інфляції створює ілюзію шаленого росту цін на нерухомість. Однак, згідно з даними порталу Global Property Guide, у третьому кварталі 2022 року середня вартість житла зросла лише у 23 із 62 проаналізованих країн.

Згідно із даними Global Property Guide, у світі спадає бум на купівлю житла. На це впливає низка економічних та політичних факторів, зокрема, підвищення відсоткових ставок, стрімке зростання інфляції, збої у ланцюжку поставок та російське повномасштабне вторгнення в Україну.

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Ринок нерухомості: тенденції третього кварталу 2022 року

Висока інфляція створює ілюзію, що ціни на житло продовжують сильно зростати. При цьому у 39 серед 62 проаналізованих країн зафіксоване фактичне зниження цін. Наприклад, у Литві ціни на житло зросли аж на 22,77% за рік, але у реальному вираженні вартість фактично впала на 1,09%.

Змінилася і динаміка. Більшість світових ринків нерухомості зараз сповільнюються, імпульс помітно слабшає у реальному вираженні.

Де зафіксоване найшвидше зростання цін на житло

Найсильніше річне зростання цін на житло з урахуванням інфляції спостерігалося в:

Туреччині (+57,64%),

В'єтнамі (+22,35%),

Тайвані (+12,53%),

Ісландії (+12,15%),

Росії (+11,57%).

Туреччина залишається найсильнішим ринком житла. Цьому сприяє високий попит як з боку місцевих, так і іноземних інвесторів. Загальнонаціональний індекс цін на житло зріс на вражаючі 57,64% протягом року до третього кварталу 2022 року, що набагато перевищує зростання на 13,38% у попередньому році порівняно з аналогічним періодом минулого року та є найкращим показником за останній час. Фактично у номінальному вираженні ціни зросли більш ніж на 189%. У квартальному вирахуванні реальні ціни на житло сильно зросли на 14,32% у третьому кварталі.



Як змінювалися ціни на житло у третьому кварталі 2022 року / Дані Global Property Guide

Де спостерігається падіння цін

Найбільше зниження вартості житла у третьому кварталі 2022 року (з урахуванням інфляції) зафіксоване у:

Аргентині (-49,25%),

Шрі-Ланці (-31,37%),

Колумбії (-15,9%),

Гонконгу (- 12,82%),

Латвії (-12,71%).

Україна опинилася в списку європейських країн, ринок нерухомості яких стикнувся із труднощами

За даними Global Property Guide, ціни на житло в третьому кварталі 2022 року в Україну впали на 6,11%. Схожа ситуація у:

Швеції (-6,09%),

Данії (-5,08%),

Фінляндії (-4,96%),

Чорногорії (-4,76%),

Нідерландах (-4,49%).

У всіх цих країнах спостерігалося щоквартальне падіння цін на житлову нерухомість.