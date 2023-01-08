Названы страны с самым быстрым ростом цен на жилье

Инфляция создает иллюзию безумного роста цен на недвижимость. Однако, согласно данным портала Global Property Guide, в третьем квартале 2022 года средняя стоимость жилья выросла только в 23 из 62 проанализированных стран.

Согласно данным Global Property Guide, в мире спадает бум на покупку жилья. На это влияет ряд экономических и политических факторов, в частности повышение процентных ставок, стремительный рост инфляции, сбои в цепочке поставок и российское полномасштабное вторжение в Украину.

Читайте также На какие квартиры будет спрос в 2023 году: прогноз девелопера

Рынок недвижимости: тенденции третьего квартала 2022 года

Высокая инфляция создает иллюзию, что цены на жилье продолжают сильно расти. При этом у 39 среди 62 проанализированных стран зафиксировано фактическое снижение цен. Например, в Литве цены на жилье выросли на 22,77% за год, но в реальном выражении стоимость фактически упала на 1,09%.

Поменялась и динамика. Большинство мировых рынков недвижимости сейчас замедляются, импульс заметно слабеет в реальном выражении.

Где зафиксирован самый быстрый рост цен на жилье

Сильнейший годовой рост цен на жилье с учетом инфляции наблюдался в:

Турции (+57,64%),

Вьетнаме (+22,35%),

Тайване (+12,53%),

Исландии (+12,15%),

России (+11,57%).

Турция остается самым сильным рынком жилья. Этому способствует высокий спрос, как со стороны местных, так и иностранных инвесторов. Общенациональный индекс цен на жилье вырос на впечатляющие 57,64% за год до третьего квартала 2022 года, что намного превышает рост на 13,38% в предыдущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является лучшим показателем за последнее время. Практически в номинальном выражении цены выросли более чем на 189%. В квартальном исчислении реальные цены на жилье сильно выросли на 14,32% в третьем квартале.



Как изменялись цены на жилье в третьем квартале 2022 года / Данные Global Property Guide

Где наблюдается падение цен

Наибольшее снижение стоимости жилья в третьем квартале 2022 года (с учетом инфляции) зафиксировано в:

Аргентине (-49,25%),

Шри-Ланке (-31,37%),

Колумбии (-15,9%),

Гонконге (-12,82%),

Латвии (-12,71%).

Украина оказалась в списке европейских стран, рынок недвижимости которых столкнулся с трудностями

По данным Global Property Guide, цены на жилье в третьем квартале 2022 года в Украине упали на 6,11%. Похожая ситуация в:

Швеции (-6,09%),

Дании (-5,08%),

Финляндии (-4,96%),

Черногории (-4,76%),

Нидерландах (-4,49%).

Во всех этих странах наблюдалось ежеквартальное падение цен на жилую недвижимость.