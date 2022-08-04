Це випливає зі звіту Prime Global Cities Index, опублікованого компанією Knight Frank. Лідером рейтингу став Дубай.

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Що відомо про звіт Prime Global Cities Index

Компанія Knight Frank регулярно відслідковує зміни цін на житло у всьому світі. Кожного кварталу аналітики діляться даними, як змінювалася вартість преміального житла. У липні 2022 року було проаналізовано 45 міст світу. Ціни не враховують інфляцію та вважаються у місцевій валюті.

У другому кварталі 2022 року ціни на преміальне житло у 45 містах світу піднялися в середньому на 7,5% у річному обчисленні. Для порівняння, у першому кварталі річне зростання становило 10%.

У шести містах світу відмічено зниження цін. Аналогічний показник дослідники зафіксували також і в попередньому кварталі.

10 міст світу зі зростання цін на преміальне житло у другому кварталі 2022 року:

Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) підвищення на 64,8%

(Об'єднані Арабські Емірати) підвищення на 64,8% Майамі (Сполучені Штати Америки) підвищення на 37,3%

(Сполучені Штати Америки) підвищення на 37,3% Лос-Анджелес (Сполучені Штати Америки) підвищення на 23,4%

(Сполучені Штати Америки) підвищення на 23,4% Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки) підвищення на 22,2%

(Сполучені Штати Америки) підвищення на 22,2% Сеул (Південна Корея) підвищення на 20,9%

(Південна Корея) підвищення на 20,9% Голд-Кост (Австралія) підвищення на 15,4%

(Австралія) підвищення на 15,4% Торонто (Канада) підвищення на 13,8%

(Канада) підвищення на 13,8% Берлін (Німеччина) підвищення на 12,6%

(Німеччина) підвищення на 12,6% Единбург (Шотландія) підвищення на 11,2%

(Шотландія) підвищення на 11,2% Дублін (Ірландія) підвищення на 10,2%

Де спостерігалося здешевлення елітної нерухомості

Зниження цін у річному вирахуванні зафіксовано у: