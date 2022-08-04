Це випливає зі звіту Prime Global Cities Index, опублікованого компанією Knight Frank. Лідером рейтингу став Дубай.
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Що відомо про звіт Prime Global Cities Index
Компанія Knight Frank регулярно відслідковує зміни цін на житло у всьому світі. Кожного кварталу аналітики діляться даними, як змінювалася вартість преміального житла. У липні 2022 року було проаналізовано 45 міст світу. Ціни не враховують інфляцію та вважаються у місцевій валюті.
У другому кварталі 2022 року ціни на преміальне житло у 45 містах світу піднялися в середньому на 7,5% у річному обчисленні. Для порівняння, у першому кварталі річне зростання становило 10%.
У шести містах світу відмічено зниження цін. Аналогічний показник дослідники зафіксували також і в попередньому кварталі.
10 міст світу зі зростання цін на преміальне житло у другому кварталі 2022 року:
- Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) підвищення на 64,8%
- Майамі (Сполучені Штати Америки) підвищення на 37,3%
- Лос-Анджелес (Сполучені Штати Америки) підвищення на 23,4%
- Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки) підвищення на 22,2%
- Сеул (Південна Корея) підвищення на 20,9%
- Голд-Кост (Австралія) підвищення на 15,4%
- Торонто (Канада) підвищення на 13,8%
- Берлін (Німеччина) підвищення на 12,6%
- Единбург (Шотландія) підвищення на 11,2%
- Дублін (Ірландія) підвищення на 10,2%
Де спостерігалося здешевлення елітної нерухомості
Зниження цін у річному вирахуванні зафіксовано у:
- Манілі (Філіппіни) – зниження на 0,1%,
- Куала-Лумпур (Малайзія) – зниження на 0,5%,
- Джакарта (Індонезія) – зниження на 2%,
- Гуанчжоу (Китай) – зниження на 2,1%,
- Франкфурті (Німеччина) – зниження на 5,1%
- Веллінгтон (Нова Зеландія) – зниження на 8,1%.