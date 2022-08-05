Про це йдеться у новому звіті порталу ЛУН. Аналітики підрахували, скільки, станом на серпень, коштує квадратний метр у регіонах, де відновився продаж новобудов, повідомляє 24 канал.

Читайте також Як отримати безкоштовне житло в Україні: список держпрограм та умови участі

Скільки коштує квадратний метр в новобудовах

Як пише портал Finance.ua, ціни на нові квадратні метри прив’язані до долара і з послабленням офіційного курсу забудовникам довелось переглянути ціни й у гривні. Проте, найпопулярнішою акцією для інвесторів залишається фіксація "старого курсу", що робить пропозицію цікавою для покупців з заощадженнями саме у валюті

Середня ціна "квадрату" по Україні в серпні становить трохи більше ніж 26 тисяч гривень. Минулого року в аналогічний період вартість нового житла становила приблизно 24 645 гривень, причому аналітики ЛУН відзначали рекордний ріст цін на новобудови Київської області. Квадратний метр у них коштував орієнтовно 44 600 гривень.

Де сьогодні найвигідніше купувати житло

Згідно із даними ЛУН, до трійки найдешевших регіонів увійшли:

Хмельницька – 19 000 гривень за квадратний метр,

– 19 000 гривень за квадратний метр, Івано-Франківська – 19 500 гривень за квадратний метр;

– 19 500 гривень за квадратний метр; Черкаська – 20 000 гривень за квадратний метр.

Аналітики підкреслюють, що вартість житла на Хмельниччині, Черкащині, а також Волинській області не змінюється з липня. Водночас в Івано-Франківську спостерігається подорожчання на 1 500 гривень.



Середні ціни на новобудови України у серпні 2022 року / Інфографіка ЛУН

Найдорожчі квадратні метри

Найдорожче житло у столиці. Квадратний метр у Києві коштує в середньому 44 500 гривень, що на 5 200 гривень дорожче за минулий місяць.

Найбільший ріст продемонструвала Одеса, за місяць ціни піднялися на 10 500 гривень за квадратний метр, дещо менший ріст зафіксували у Закарпатській області – на 8 000 гривень за квадратний метр. У Львові "квадрат" виріс у ціні на 7 100 гривень.

Відтак найдорожчими областями України для купівлі новобудов стали:

Львівська – 42 500 гривень за квадратний метр;

– 42 500 гривень за квадратний метр; Одеська – 38 500 гривень за квадратний метр;

– 38 500 гривень за квадратний метр; Закарпатська – 36 800 гривень за квадратний метр;

Також позначку в понад 30 тисяч переткнула Дніпропетровська область, де за квадратний метр просять 34 500 гривень.