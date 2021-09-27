В яких регіонах України спостерігається подорожчання однокімнатних квартир: актуальні ціни

Середня вартість житла на вторинному ринку України зросла майже на 12%. Розповідаємо, в яких регіонах спостерігається найбільше подорожчання.

Згідно з даними досліджень геоінформаційної системи "Увекон", сьогодні медіанна ціна становить $856 за метр квадратний. Найбільше в ціні зросли одно- і трикімнатні квартири.

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На скільки зросли ціни:

1-кімнатні квартири подорожчали впродовж 2018 – 2020 на 14,8% (в доларовому еквівалентні);

2-кімнатні – на 10,8%;

3-кімнатні – на 11,4%;

ціна на 4-кімнатні зросла в ціні на 10,5%.

У більшості регіонів України, крім Луганської, Донецької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернівецької областей найбільше зростання вартості житла на вторинному ринку зафіксовано в сегменті однокімнатних квартир.

Малогабаритне житло, переважно однокімнатні квартири, є найбільш привабливим сегментом для покупців житла. При цьому в деяких регіонах країни, а саме в Івано-Франківській, Київській, Одеській, Харківській областях, Популярність „однушок“ яскраво виражена не на вторинному, а на первинному ринку в обласних центрах і їх околицях, – розповів гендиректор групи компаній "Увекон" Володимир Шалаєв.

Експерт додає, що популярність однокімнатних квартир на первинному ринку у вищеназваних обласних центрах становить 60% від усієї кількості такого типу житла, а на вторинному – близько 40%.

За його прогнозами, за підсумками 2021-го вартість житла на вторинному ринку зросте до 10−15% в доларовому еквіваленті.

Протягом цього року ціна квартир на "вторинці" зростала в середньому на 1,5 – 2% щомісяця. Таким чином, починаючи з 2018-го, вартість квартир в залежності від регіону, збільшиться на 22 – 27%, – підсумував Шалаєв.

Як розподілилися ціни за регіонами

Скільки коштують квартири на вторинному ринку житла в Україні / Фото unsplash

Київська область

Активний сезон купівлі житла, студенти та приїжджі "підігріли" ринок оренди в Києві, відтак середня ціна квартири перевищила $500.

У Київській області середня вартість житла на вторинному ринку зросла на 20,2% до $716,7 за метр квадратний:

ціни на однокімнатну квартиру підросли в ціні на 21,1%;

двокімнатні квартири – на 22,2%;

трикімнатні – на 13,8%;

чотирикімнатні – на 9,1%

Львівська область

У Львівській області середня вартість житла на вторинному ринку зросла на 4% до $842,8 за метр квадратний:

однокімнатні квартири подорожчали в середньому на 8,6%;

двокімнатні квартири – на 5,2%;

трикімнатні – на 1,1%;

натомість чотирикімнатні квартири подешевшали на 2,3%.

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Одеська область

В Одеській області середня вартість житла на вторинному ринку зросла на 1,3% до $925,7 за метр квадратний:

вартість однокімнатних квартир зросла лише на 0,9%;

двокімнатних – на 0,8%;

квартир з трьома кімнатами – на 3%;

чотирикімнатних – на 1%.

Харківська область

У Харківській області середня вартість житла на вторинному ринку зросла на 9,5% до $737,3 за метр квадратний: