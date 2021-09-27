В яких регіонах України спостерігається подорожчання однокімнатних квартир: актуальні ціни
Джерело:News.Finance
Середня вартість житла на вторинному ринку України зросла майже на 12%. Розповідаємо, в яких регіонах спостерігається найбільше подорожчання.
Згідно з даними досліджень геоінформаційної системи "Увекон", сьогодні медіанна ціна становить $856 за метр квадратний. Найбільше в ціні зросли одно- і трикімнатні квартири.
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На скільки зросли ціни:
- 1-кімнатні квартири подорожчали впродовж 2018 – 2020 на 14,8% (в доларовому еквівалентні);
- 2-кімнатні – на 10,8%;
- 3-кімнатні – на 11,4%;
- ціна на 4-кімнатні зросла в ціні на 10,5%.
У більшості регіонів України, крім Луганської, Донецької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернівецької областей найбільше зростання вартості житла на вторинному ринку зафіксовано в сегменті однокімнатних квартир.
Малогабаритне житло, переважно однокімнатні квартири, є найбільш привабливим сегментом для покупців житла. При цьому в деяких регіонах країни, а саме в Івано-Франківській, Київській, Одеській, Харківській областях, Популярність „однушок“ яскраво виражена не на вторинному, а на первинному ринку в обласних центрах і їх околицях, – розповів гендиректор групи компаній "Увекон" Володимир Шалаєв.
Експерт додає, що популярність однокімнатних квартир на первинному ринку у вищеназваних обласних центрах становить 60% від усієї кількості такого типу житла, а на вторинному – близько 40%.
За його прогнозами, за підсумками 2021-го вартість житла на вторинному ринку зросте до 10−15% в доларовому еквіваленті.
Протягом цього року ціна квартир на "вторинці" зростала в середньому на 1,5 – 2% щомісяця. Таким чином, починаючи з 2018-го, вартість квартир в залежності від регіону, збільшиться на 22 – 27%, – підсумував Шалаєв.
Як розподілилися ціни за регіонами
Київська область
Активний сезон купівлі житла, студенти та приїжджі "підігріли" ринок оренди в Києві, відтак середня ціна квартири перевищила $500.
У Київській області середня вартість житла на вторинному ринку зросла на 20,2% до $716,7 за метр квадратний:
- ціни на однокімнатну квартиру підросли в ціні на 21,1%;
- двокімнатні квартири – на 22,2%;
- трикімнатні – на 13,8%;
- чотирикімнатні – на 9,1%
Львівська область
У Львівській області середня вартість житла на вторинному ринку зросла на 4% до $842,8 за метр квадратний:
- однокімнатні квартири подорожчали в середньому на 8,6%;
- двокімнатні квартири – на 5,2%;
- трикімнатні – на 1,1%;
- натомість чотирикімнатні квартири подешевшали на 2,3%.
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Одеська область
В Одеській області середня вартість житла на вторинному ринку зросла на 1,3% до $925,7 за метр квадратний:
- вартість однокімнатних квартир зросла лише на 0,9%;
- двокімнатних – на 0,8%;
- квартир з трьома кімнатами – на 3%;
- чотирикімнатних – на 1%.
Харківська область
У Харківській області середня вартість житла на вторинному ринку зросла на 9,5% до $737,3 за метр квадратний:
- однокімнатні квартири зросли в середньому на 10,6%;
- двокімнатні – на 7,9%;
- трикімнатні – на 11,2%;
- чотирикімнатні – на 8,1%.