Согласно данным исследований геоинформационной системы "Увекон", сегодня медианная цена составляет $856 за квадратный метр. Больше всего в цене выросли одно- и трехкомнатные квартиры.

Интересно Что нужно знать, обустраивая однокомнатную квартиру: практические советы известного девелопера

На сколько выросли цены

1-комнатные квартиры подорожали на протяжении 2018 – 2020 на 14,8% (в долларовом эквивалентны)

2-комнатные – на 10,8%;

3-комнатные – на 11,4%;

цена на 4-комнатные выросла в цене на 10,5%.

В большинстве регионов Украины, кроме Луганской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областей наибольший рост стоимости жилья на вторичном рынке зафиксировано в сегменте однокомнатных квартир.

Малогабаритное жилье, преимущественно однокомнатные квартиры, является наиболее привлекательным сегментом для покупателей жилья. При этом в некоторых регионах страны, а именно в Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Харьковской областях Популярность "однушок" ярко выражена не на вторичном, а на первичном рынке в областных центрах и их окрестностях, – рассказал гендиректор группы компаний "Увекон" Владимир Шалаев.

Эксперт добавляет, что популярность однокомнатных квартир на первичном рынке в вышеназванных областных центрах составляет 60% от всего количества такого типа жилья, а на вторичном – около 40%.

По его прогнозам, по итогам 2021-го стоимость жилья на вторичном рынке возрастет до 10 – 15% в долларовом эквиваленте.

В течение этого года стоимость квартир на "вторичке" выросла в среднем на 1,5 – 2% ежемесячно. Таким образом, начиная с 2018-го, стоимость квартир в зависимости от региона, увеличится на 22 – 27%, – подытожил Шалаев.

Как распределились цены по регионам

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке жилья в Украине / Фото unsplash

Киевская область

Активный сезон покупки жилья, студенты и приезжие "подогрели" рынок аренды в Киеве, поэтому средняя цена квартиры превысила $500.

В Киевской области средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 20,2% до $ 716,7 за квадратный метр:

цены на однокомнатную квартиру подросли в цене на 21,1%;

двухкомнатные квартиры – на 22,2%;

трехкомнатные – на 13,8%;

четырехкомнатные – на 9,1%

Львовская область

Во Львовской области средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 4% до $842,8 за квадратный метр:

однокомнатные квартиры подорожали в среднем на 8,6%;

двухкомнатные квартиры – на 5,2%;

трехкомнатные – на 1,1%;

четырехкомнатные, наоборот, – подешевели на 2,3%.

Интересно Вторая жизнь депрессивного района Львова: что такое джентрификация и возможна ли она в Украине

Одесская область

В Одесской области средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 1,3% до $ 925,7 за квадратный метр:

стоимость однокомнатных квартир выросла всего на 0,9%;

двухкомнатных – на 0,8%;

квартир с тремя комнатами – на 3%;

четырехкомнатных – на 1%.

Харьковская область

В Харьковской области средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 9,5% до $ 737,3 за квадратный метр: