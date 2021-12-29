Яким буде податок на нерухомість у 2022 році: ДПС назвала нову ставку

Законом України "Про державний бюджет України на 2022 рік" ухвалено розмір мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатних осіб. Розповідаємо, як це вплине на розмір податку на нерухомість.

Оскільки з нового року розмір мінімальної заробітної плати становитиме 6500 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — 2 481 гривню, зросте й розмір ставок податку на нерухоме майно.

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Що відомо про нову ставку

Загальна ставка податку на нерухоме майно у 2022 році становитиме 97,5 гривень за 1 квадратний метр бази оподаткування. Ставка зумовлена Податковим кодексом України, згідно з яким вона має становити не більше 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

У відомстві також наголосили, що вона відрізняється від ставок на земельну ділянку.

, що податком на нерухомість оподатковується площа, що перебуває у власності фізичної особи та перевищує для квартириа також— для приватного будинку.

Раніше ми розповідали про порядок сплати податку на нерухомість. Так, повідомлення щодо необхідності оплатити платіж повинні приходити до 1 липня. З моменту отримання повідомлення-рішення платник податків має 30 календарних днів, щоб внести необхідну суму. Якщо заплатити пізніше, то додатково нараховується штраф у розмірі 10% суми платежу. Якщо оплата протермінована на більше ніж 30 днів, штраф зростає до 20% цієї суми.