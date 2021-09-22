Відтак, штори можуть як прикрасити, так і повністю зіпсувати ваш інтер'єр. Розповідаємо, яким тканинам, кольорам та розмірам не місце у вашому домі.
Цікаво Друге життя депресивного району Львова: що таке джентрифікація та чи можлива вона в Україні
Комплект штор та покривала на ліжко
Не купуйте штори в тон іншого текстилю / Фото Pinterest
Багато людей, боячись помилитися з кольорами та візерунками, йдуть найпростішою дорогою – замовляють цілий комплект текстилю. Але таке рішення робить ваше приміщення примітивним.
Короткі штори
Проведіть заміри до покупки штор / Фото Pinterest
Штори до підлоги візуально видовжують вікна та кімнату, натомість "обрізані" варіанти виглядають, наче штани з яких ви виросли. Щоб підібрати вдалий варіант, обов'язково проведіть заміри від карниза до підлоги. Штори можуть лежати на підлозі чи розташовуватися на 0,5 сантиметрів вище. Виняток – підйомі штори, приміром римські.
Темні штори
Темні штори зменшують кімнату / Фото Pinterest
Чорні та занадто темні штори порушують цілісність інтер'єру. Текстиль виглядатиме темною плямою, яка візуально звужує кімнату.
Кольоровий тюль в кілька шарів
Нашарування створює зайві акценти / Фото Pinterest
Додаткові нашарування – це лише ще одне місце накопичення пилу. Забудьте про це рішення, якщо мрієте про стильну та чисту квартиру.
Ламбрекени
Ламбрекени перешкоджають проникненню сонця / Фото Pinterest
Ламбрекени не придадуть інтер'єру вишуканості. Єдине, що вони зроблять – зашкодять проходженню природного світла.
Штори, які перетягують на себе всю увагу
Штори не повинні перетягувати всю увагу на себе / Фото Pinterest
Штори – не найкращий елемент текстилю для принтів та насичених кольорів. Якщо ви бажаєте прикрасити свій інтер'єр різноманітними формами та тонами, використайте дзеркала, картини та фотографії в красивих рамках.
Вивернуті двосторонні штори
Вивернуті двосторонні штори – застаріле рішення / Фото Pinterest
Ще один варіант, який видає поганий смак власників дому. Дизайнери не втомлюються повторяти, що зайві елементи та химерні форми давно вийшли з моди. Прислухайтеся до цих порад та поверніть штори в природне положення.
Фотопринт на шторах
Не вішайте штори з принтами / Фото Pinterest
Ні фотошпалери, ні штори з малюнком Парижа, Нью-Йорка чи океану не наблизять вас до омріяних місць.
Органза з блиском
Блискуча органза дешевить інтер'єр / Фото Pinterest
Це рішення, здавалося б, мало придати блиску та свіжості вашій вітальні, однак це лише дешевить інтер'єр.