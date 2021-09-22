Яким шторам не місце у вашому домі: дизайнери назвали 9 антитрендів

Входячи в будь-яке приміщення, ми підсвідомо оцінюємо кожну деталь інтер'єру. І штори – не виняток. Окрім практичної функції віконна завіса вносить в дім важливі акценти.

Відтак, штори можуть як прикрасити, так і повністю зіпсувати ваш інтер'єр. Розповідаємо, яким тканинам, кольорам та розмірам не місце у вашому домі.

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Комплект штор та покривала на ліжко

Не купуйте штори в тон іншого текстилю / Фото Pinterest

Багато людей, боячись помилитися з кольорами та візерунками, йдуть найпростішою дорогою – замовляють цілий комплект текстилю. Але таке рішення робить ваше приміщення примітивним.

Короткі штори

Проведіть заміри до покупки штор / Фото Pinterest

Штори до підлоги візуально видовжують вікна та кімнату, натомість "обрізані" варіанти виглядають, наче штани з яких ви виросли. Щоб підібрати вдалий варіант, обов'язково проведіть заміри від карниза до підлоги. Штори можуть лежати на підлозі чи розташовуватися на 0,5 сантиметрів вище. Виняток – підйомі штори, приміром римські.

Темні штори

Темні штори зменшують кімнату / Фото Pinterest

Чорні та занадто темні штори порушують цілісність інтер'єру. Текстиль виглядатиме темною плямою, яка візуально звужує кімнату.

Кольоровий тюль в кілька шарів

Нашарування створює зайві акценти / Фото Pinterest

Додаткові нашарування – це лише ще одне місце накопичення пилу. Забудьте про це рішення, якщо мрієте про стильну та чисту квартиру.

Ламбрекени

Ламбрекени перешкоджають проникненню сонця / Фото Pinterest

Ламбрекени не придадуть інтер'єру вишуканості. Єдине, що вони зроблять – зашкодять проходженню природного світла.

Штори, які перетягують на себе всю увагу

Штори не повинні перетягувати всю увагу на себе / Фото Pinterest

Штори – не найкращий елемент текстилю для принтів та насичених кольорів. Якщо ви бажаєте прикрасити свій інтер'єр різноманітними формами та тонами, використайте дзеркала, картини та фотографії в красивих рамках.

Вивернуті двосторонні штори

Вивернуті двосторонні штори – ​застаріле рішення / Фото Pinterest

Ще один варіант, який видає поганий смак власників дому. Дизайнери не втомлюються повторяти, що зайві елементи та химерні форми давно вийшли з моди. Прислухайтеся до цих порад та поверніть штори в природне положення.

Фотопринт на шторах

Не вішайте штори з принтами / Фото Pinterest

Ні фотошпалери, ні штори з малюнком Парижа, Нью-Йорка чи океану не наблизять вас до омріяних місць.

Органза з блиском

Блискуча органза дешевить інтер'єр / Фото Pinterest

Це рішення, здавалося б, мало придати блиску та свіжості вашій вітальні, однак це лише дешевить інтер'єр.