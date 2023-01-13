У 2023 році Європу очікує падіння цін на житло: прогноз S&P Global

Про це свідчать дані рейтингового агентства S&P Global. Аналітики також розповіли, в яких країнах очікується найсуттєвіше просідання цін на житло. Про найголовніше із прогнозів – далі.

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Як зміняться ціни на європейську нерухомість у 2023 році

Згідно з прогнозами S&P Global, більшість європейських країн повідомить про скорочення з показниками від 0,5% у Франції до 4,4% в Португалії. Ба більше – у 2023 році ціни на житло в Німеччині впадуть на 2%, а у Великій Британії – на 3,5%.

Ми прогнозуємо зниження цін на житло в більшості європейських країн протягом 2023 року та до 2024 року для інших, з незначними перспективами сильного відновлення до 2025 року,

– заявив головний економіст S&P Global Ratings у регіоні EMEA Сільвен Броєр.

Зазначається, що після підвищення ставок центральних банків, які борються з дуже високою інфляцією, іпотечні ставки зросли по всій Європі. Як наслідок – ймовірно, постраждають ціни на житло та інвестиції.

Броєр додав, що потрібен час, щоб ринкові ціни та інвестиції пристосувалися до вищих процентних ставок, і залежно від структури іпотечного кредитування деяким країнам може знадобитися більше часу, ніж іншим.

Таке коригування може тривати до 10 кварталів і зазвичай є вдвічі більш вираженим, ніж після режиму низьких ставок,

– сказав Броєр.

Раніше офіційна статистика показала, що ціни на житло впали між другим і третім кварталами 2022 року в багатьох європейських країнах, включаючи Німеччину, Данію та Швецію.