У 2023 році Європу очікує падіння цін на житло: прогноз S&P Global
Джерело:Financial Times
У 2023 році ціни на європейське житло впадуть без перспективи відновлення протягом наступних трьох років. Це пов'язують із суттєвим підвищенням іпотечних ставок.
Про це свідчать дані рейтингового агентства S&P Global. Аналітики також розповіли, в яких країнах очікується найсуттєвіше просідання цін на житло. Про найголовніше із прогнозів – далі.
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Як зміняться ціни на європейську нерухомість у 2023 році
Згідно з прогнозами S&P Global, більшість європейських країн повідомить про скорочення з показниками від 0,5% у Франції до 4,4% в Португалії. Ба більше – у 2023 році ціни на житло в Німеччині впадуть на 2%, а у Великій Британії – на 3,5%.
Ми прогнозуємо зниження цін на житло в більшості європейських країн протягом 2023 року та до 2024 року для інших, з незначними перспективами сильного відновлення до 2025 року,
– заявив головний економіст S&P Global Ratings у регіоні EMEA Сільвен Броєр.
Зазначається, що після підвищення ставок центральних банків, які борються з дуже високою інфляцією, іпотечні ставки зросли по всій Європі. Як наслідок – ймовірно, постраждають ціни на житло та інвестиції.
Броєр додав, що потрібен час, щоб ринкові ціни та інвестиції пристосувалися до вищих процентних ставок, і залежно від структури іпотечного кредитування деяким країнам може знадобитися більше часу, ніж іншим.
Таке коригування може тривати до 10 кварталів і зазвичай є вдвічі більш вираженим, ніж після режиму низьких ставок,
– сказав Броєр.
Раніше офіційна статистика показала, що ціни на житло впали між другим і третім кварталами 2022 року в багатьох європейських країнах, включаючи Німеччину, Данію та Швецію.