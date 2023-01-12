Як змінилися ціни на житло у третьому кварталі 2023 року

Серед держав-членів ЄС більшість продемонстрували річне зростання цін на житло у третьому кварталі 2022 року більш ніж на 10%. Найвище зростання було зафіксовано в Естонії (+24,2%), Угорщині (+21,0%) та Литві (+19,3%). Водночас здешевлення спостерігалося лише у Данії (-2,4%).

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Порівняно з другим кварталом 2022 року вартість житла збільшилась у 20 країнах-членах ЄС. Найзначніший квартальний підйом зареєстрований на Кіпрі (+5,8%), Болгарії (+4,1%) та Австрії (+4,0%), а зниження спостерігалося в Данії (-3,8%), Швеції (- 3,1%), Фінляндії (-1,3%), Румунії (-1,2%), Італії (-1,0%) та Німеччині (-0,4%).

Як змінилися ціни з третього кварталу 2021 по третій квартал 2022:

Естонія – зростання на 24,2%;

Угорщина – зростання на 21,0%;

Литва – зростання на 19,3%;

Чехія – зростання на 16,6%;

Болгарія – зростання на 15,6%;

Словенія – зростання на 15,4%;

Хорватія – зростання на 14,8%;

Словаччина – зростання на 14,6%;

Латвія – зростання на 13,7%;

Португалія – зростання на 13,1%;

Австрія – зростання на 12,8%;

Нідерланди – зростання на 12,2%;

Польща – зростання на 12,1%;

Ірландія – зростання на 11,9%;

Люксембург – зростання на 11,1%;

Іспанія зростання на 7,6%;

Румунія зростання на 7,0%;

Франція зростання на 6,5%;

Мальта – зростання на 6,3%;

Бельгія – зростання на 5,4%;

Кіпр – зростання на 5,3%;

Німеччина – зростання на 4,9%;

Італія – зростання на 3,0%;

Фінляндія – зростання на 1,3%;

Швеція – зростання на 1,1%;

Данія – падіння на 2,4%.

Як змінилася орендна плата

З 2010 по 2022 рік орендна плата в ЄС зросла на 18,5%. Вартість продовжувала зростати усі 12 місяців минулого року, так, у третьому кварталі зафіксоване зростання на 2,1% проти другого кварталу та на 7,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Найбільше зростання продемонстрували:

Естонія (+199%),

Угорщина (+174%),

Люксембург (+140%),

Литва (+137%),

Латвія (+134%),

Чехія (+133%),

Австрія (+ 133%).

Зниження спостерігалося:

в Греції (-22%),

в Італії (-9%),

на Кіпрі (-0,3%).

Зверніть увагу. Європейська рада з системних ризиків (ESRB) вважає, що ціни на житло в Європейському Союзі можуть обвалитися вже найближчим часом. Крім того, експерти попереджують, що корекція на ринку може призвести до втрат інвесторів, збільшити кредитний ризик для банківських та небанківських кредиторів та спричинити зниження вартості застави.