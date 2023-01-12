Як змінилися ціни на житло у третьому кварталі 2023 року

Серед держав-членів ЄС більшість продемонстрували річне зростання цін на житло у третьому кварталі 2022 року більш ніж на 10%. Найвище зростання було зафіксовано в Естонії (+24,2%), Угорщині (+21,0%) та Литві (+19,3%). Водночас здешевлення спостерігалося лише у Данії (-2,4%).

Читайте також На які квартири буде попит у 2023 році: прогноз девелопера

Порівняно з другим кварталом 2022 року вартість житла збільшилась у 20 країнах-членах ЄС. Найзначніший квартальний підйом зареєстрований на Кіпрі (+5,8%), Болгарії (+4,1%) та Австрії (+4,0%), а зниження спостерігалося в Данії (-3,8%), Швеції (- 3,1%), Фінляндії (-1,3%), Румунії (-1,2%), Італії (-1,0%) та Німеччині (-0,4%).

Як змінилися ціни з третього кварталу 2021 по третій квартал 2022:

  • Естонія – зростання на 24,2%;
  • Угорщина – зростання на 21,0%;
  • Литва – зростання на 19,3%;
  • Чехія – зростання на 16,6%;
  • Болгарія – зростання на 15,6%;
  • Словенія – зростання на 15,4%;
  • Хорватія – зростання на 14,8%;
  • Словаччина – зростання на 14,6%;
  • Латвія – зростання на 13,7%;
  • Португалія – зростання на 13,1%;
  • Австрія – зростання на 12,8%;
  • Нідерланди – зростання на 12,2%;
  • Польща – зростання на 12,1%;
  • Ірландія – зростання на 11,9%;
  • Люксембург – зростання на 11,1%;
  • Іспанія зростання на 7,6%;
  • Румунія зростання на 7,0%;
  • Франція зростання на 6,5%;
  • Мальта – зростання на 6,3%;
  • Бельгія – зростання на 5,4%;
  • Кіпр – зростання на 5,3%;
  • Німеччина – зростання на 4,9%;
  • Італія – зростання на 3,0%;
  • Фінляндія – зростання на 1,3%;
  • Швеція – зростання на 1,1%;
  • Данія – падіння на 2,4%.

Як змінилася орендна плата

З 2010 по 2022 рік орендна плата в ЄС зросла на 18,5%. Вартість продовжувала зростати усі 12 місяців минулого року, так, у третьому кварталі зафіксоване зростання на 2,1% проти другого кварталу та на 7,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Найбільше зростання продемонстрували:

  • Естонія (+199%),
  • Угорщина (+174%),
  • Люксембург (+140%),
  • Литва (+137%),
  • Латвія (+134%),
  • Чехія (+133%),
  • Австрія (+ 133%).

Зниження спостерігалося:

  • в Греції (-22%),
  • в Італії (-9%),
  • на Кіпрі (-0,3%).