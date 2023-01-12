Як змінилися ціни на житло у третьому кварталі 2023 року
Серед держав-членів ЄС більшість продемонстрували річне зростання цін на житло у третьому кварталі 2022 року більш ніж на 10%. Найвище зростання було зафіксовано в Естонії (+24,2%), Угорщині (+21,0%) та Литві (+19,3%). Водночас здешевлення спостерігалося лише у Данії (-2,4%).
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Порівняно з другим кварталом 2022 року вартість житла збільшилась у 20 країнах-членах ЄС. Найзначніший квартальний підйом зареєстрований на Кіпрі (+5,8%), Болгарії (+4,1%) та Австрії (+4,0%), а зниження спостерігалося в Данії (-3,8%), Швеції (- 3,1%), Фінляндії (-1,3%), Румунії (-1,2%), Італії (-1,0%) та Німеччині (-0,4%).
Як змінилися ціни з третього кварталу 2021 по третій квартал 2022:
- Естонія – зростання на 24,2%;
- Угорщина – зростання на 21,0%;
- Литва – зростання на 19,3%;
- Чехія – зростання на 16,6%;
- Болгарія – зростання на 15,6%;
- Словенія – зростання на 15,4%;
- Хорватія – зростання на 14,8%;
- Словаччина – зростання на 14,6%;
- Латвія – зростання на 13,7%;
- Португалія – зростання на 13,1%;
- Австрія – зростання на 12,8%;
- Нідерланди – зростання на 12,2%;
- Польща – зростання на 12,1%;
- Ірландія – зростання на 11,9%;
- Люксембург – зростання на 11,1%;
- Іспанія зростання на 7,6%;
- Румунія зростання на 7,0%;
- Франція зростання на 6,5%;
- Мальта – зростання на 6,3%;
- Бельгія – зростання на 5,4%;
- Кіпр – зростання на 5,3%;
- Німеччина – зростання на 4,9%;
- Італія – зростання на 3,0%;
- Фінляндія – зростання на 1,3%;
- Швеція – зростання на 1,1%;
- Данія – падіння на 2,4%.
Як змінилася орендна плата
З 2010 по 2022 рік орендна плата в ЄС зросла на 18,5%. Вартість продовжувала зростати усі 12 місяців минулого року, так, у третьому кварталі зафіксоване зростання на 2,1% проти другого кварталу та на 7,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.
Найбільше зростання продемонстрували:
- Естонія (+199%),
- Угорщина (+174%),
- Люксембург (+140%),
- Литва (+137%),
- Латвія (+134%),
- Чехія (+133%),
- Австрія (+ 133%).
Зниження спостерігалося:
- в Греції (-22%),
- в Італії (-9%),
- на Кіпрі (-0,3%).