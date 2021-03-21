Головний колір 2021 року: ТОП-10 поєднань в інтер'єрі

Джерело:Інстаграм Вікторії Файнблат
Американський Інститут кольору Pantone назвав головними кольорами 2021 року спокійний сірий PANTONE 17-5104 Ultimate Grey і оптимістичний жовтий PANTONE 13-0647 Illuminating. Поговоримо детальніше про сірий колір.
ТОП-10 поєднань з сірим кольором в інтер'єрі назвала дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.
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Сірий колір – відмінний вибір для стильного і трендового дизайну. З його допомогою можна зробити не лише основу, але і яскраві акценти, а також поекспериментувати з іншими відтінками,
– зазначила Файнблат.
Сірий прекрасно поєднується з бежевим / Фото legko
Синій органічно доповнює сірий / Фото roomester
Блакитний і сірий – відмінні компаньйони в інтер'єрі / Фото trizio
Сірий і жовтий стали кольорами 2021 року / Фото legko
Золотий відтінок прикрасить сірий інтер'єр / Фото lavandadecor
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Рожевий колір додасть ніжності стриманому сірому інтер'єру / Фото homester
Зелений колір послужить прекрасним акцентом для сірого / Фото srbu
Універсальне рішення для будь-якого інтер'єру – поєднання білого і сірого / Фото legko
Сірий і червоний – контрастне поєднання для сміливих / Фото trizio
Коричневий і сірий дозволяють створити стриманий інтер'єр / Фото stroy-podskazka