Головний колір 2021 року: ТОП-10 поєднань в інтер'єрі

Американський Інститут кольору Pantone назвав головними кольорами 2021 року спокійний сірий PANTONE 17-5104 Ultimate Grey і оптимістичний жовтий PANTONE 13-0647 Illuminating. Поговоримо детальніше про сірий колір.

ТОП-10 поєднань з сірим кольором в інтер'єрі назвала дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

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Сірий колір – відмінний вибір для стильного і трендового дизайну. З його допомогою можна зробити не лише основу, але і яскраві акценти, а також поекспериментувати з іншими відтінками,

– зазначила Файнблат.

ТОП-10 поєднань із сірим

Сірий і бежевий

Сірий прекрасно поєднується з бежевим​ / Фото legko

Сірий і синій

Синій органічно доповнює сірий / Фото roomester

Сірий і блакитний

Блакитний і сірий – відмінні компаньйони в інтер'єрі​ / Фото trizio

Сірий і жовтий ⠀

Сірий і жовтий стали кольорами 2021 року / Фото legko

Сірий і золотий

Золотий відтінок прикрасить сірий інтер'єр​ / Фото lavandadecor

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Сірий і рожевий

Рожевий колір додасть ніжності стриманому сірому інтер'єру​ / Фото homester

Сірий і зелений

Зелений колір послужить прекрасним акцентом для сірого​ / Фото srbu

Сірий і білий

Універсальне рішення для будь-якого інтер'єру – поєднання білого і сірого / Фото legko

Сірий і червоний

Сірий і червоний – контрастне поєднання для сміливих / Фото trizio

Сірий і коричневий

Коричневий і сірий дозволяють створити стриманий інтер'єр​ / Фото stroy-podskazka