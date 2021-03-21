Главный цвет 2021 года: ТОП-10 сочетаний в интерьере
Американский Институт цвета Pantone назвал главными цветами 2021 года спокойный серый PANTONE 17-5104 Ultimate Grey и оптимистичный желтый PANTONE 13-0647 Illuminating. Поговорим детальнее о сером цвете.
Источник:Инстаграм Виктории Файнблат
ТОП-10 сочетаний с серым цветом в интерьере назвала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.
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Серый цвет – отличный выбор для стильного и трендового дизайна. С его помощью можно сделать не только основу, но и яркие акценты, а также поэкспериментировать с другими оттенками,
– отметила Файнблат.
ТОП-10 сочетаний с серым
- Серый и бежевый
Серый прекрасно сочетается с бежевым / Фото legko
- Серый и синий
Синий органично дополняет серый / Фото roomester
- Серый и голубой
Голубой и серый – отличные компаньоны в интерьере / Фото trizio
- Серый и желтый ⠀
Серый и желтый стали цветами 2021 года / Фото legko
- Серый и золотой ⠀
Золотой оттенок украсит серый интерьер / Фото lavandadecor
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- Серый и розовый ⠀
Розовый цвет придаст нежности сдержанному серому интерьеру / Фото homester
- Серый и зеленый ⠀
Зеленый цвет послужит прекрасным акцентом для серого / Фото srbu
- Серый и белый ⠀
Универсальное решение для любого интерьера – сочетание белого и серого / Фото legko
- Серый и красный ⠀
Серый и красный – контрастное сочетание для смелых / Фото trizio
- Серый и коричневый ⠀
Коричневый и серый позволяют создать сдержанный интерьер / Фото stroy-podskazka
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