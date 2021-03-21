Американский Институт цвета Pantone назвал главными цветами 2021 года спокойный серый PANTONE 17-5104 Ultimate Grey и оптимистичный желтый PANTONE 13-0647 Illuminating. Поговорим детальнее о сером цвете.

ТОП-10 сочетаний с серым цветом в интерьере назвала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.

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Серый цвет – отличный выбор для стильного и трендового дизайна. С его помощью можно сделать не только основу, но и яркие акценты, а также поэкспериментировать с другими оттенками,

– отметила Файнблат.

ТОП-10 сочетаний с серым

Серый и бежевый

Серый прекрасно сочетается с бежевым / Фото legko

Серый и синий

Синий органично дополняет серый / Фото roomester

Серый и голубой

Голубой и серый – отличные компаньоны в интерьере / Фото trizio

Серый и желтый ⠀

Серый и желтый стали цветами 2021 года / Фото legko

Серый и золотой ⠀

Золотой оттенок украсит серый интерьер / Фото lavandadecor

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Серый и розовый ⠀

Розовый цвет придаст нежности сдержанному серому интерьеру / Фото homester

Серый и зеленый ⠀

Зеленый цвет послужит прекрасным акцентом для серого / Фото srbu

Серый и белый ⠀

Универсальное решение для любого интерьера – сочетание белого и серого / Фото legko

Серый и красный ⠀

Серый и красный – контрастное сочетание для смелых / Фото trizio

Серый и коричневый ⠀

Коричневый и серый позволяют создать сдержанный интерьер / Фото stroy-podskazka