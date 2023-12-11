Наприклад, багатьом подобаються насичені кольори та ексцентричні прикраси, але дизайнери інтер'єру зауважують, що краще обрати нейтральну, спокійнішу альтернативу. Так ваш дім матиме сучасний і естетично привабливий вигляд. Ось три головні тенденції в різдвяному декорі, які вже давно застаріли.

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Монохромний декор

Приблизно десяток років тому справжнім трендом були білі ялинки з такими ж білими прикрасами та світлом. Тобто весь декор був одного кольору, що називається монохромією. Зараз ця тенденція вже взагалі не популярна. Люди віддають перевагу зеленим ялинкам з іграшками різних кольорів.

"Вибух кольорів і радості, які приходять у святковий сезон – те, що розвіє одноманітність зими та допоможе створити святкову атмосферу", – дизайнер інтер'єрів у Нью-Йорку Тайсон Несс.

Біла ялинка з білими прикрасами – це вже антитренд / Фото Future

Пластикові іграшки у великій кількості

"Замість того, щоб прикрашати дім новими прикрасами з великої кількості пластику та упакованими в той самий матеріал, багато власників будинків прагнуть переробити прикраси та навіть зробити свої власні з таких матеріалів, як дерево, папір і картон", – розповіла дизайнерка Кейт Дакворт.

Пластикові прикраси не тільки небезпечні для навколишнього середовища, але і їхній зовнішній вигляд може зробити ваш загальний декор дешевим. Краще використовуйте все в міру.

Іграшки з пластмаси вже відійшли на другий план / Фото John Lewis and Partners

Традиційні кольори

Хоча багато людей люблять традиційний різдвяний декор, та більшість все ж віддає перевагу сучасному, в нейтральних теплих відтінках. Експерти з дизайну кажуть, що звичні різдвяні кольори тепер справді застарілий тренд.

"Очевидні кольори, такі як червоний, білий і зелений, уже не такі популярні, як у минулі часи", – каже Кейт Дакворт.

Проте їх не варто вважати суцільним антитрендом, бо багато дизайнерів навпаки кажуть, що використання червоного і зеленого є гарною тенденцією цього сезону.

Червоний декор у різдвяній їдальні / Фото Future

Які тенденції в різдвяному декорі будуть популярні

У 2023 році популярним буде використання: