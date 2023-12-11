Три застарілі тенденції в різдвяному декорі, про які вже варто забути

Декор, який ви оберете для прикрашання дому на свята, є справоюю особистого смаку та вподобань. Проте деякі тенденції декору справді застаріли, і їх не варто використовувати, щоб не зіпсувати загальний вигляд кімнат.

Наприклад, багатьом подобаються насичені кольори та ексцентричні прикраси, але дизайнери інтер'єру зауважують, що краще обрати нейтральну, спокійнішу альтернативу. Так ваш дім матиме сучасний і естетично привабливий вигляд. Ось три головні тенденції в різдвяному декорі, які вже давно застаріли.

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Монохромний декор

Приблизно десяток років тому справжнім трендом були білі ялинки з такими ж білими прикрасами та світлом. Тобто весь декор був одного кольору, що називається монохромією. Зараз ця тенденція вже взагалі не популярна. Люди віддають перевагу зеленим ялинкам з іграшками різних кольорів.

"Вибух кольорів і радості, які приходять у святковий сезон – те, що розвіє одноманітність зими та допоможе створити святкову атмосферу", – дизайнер інтер'єрів у Нью-Йорку Тайсон Несс.

Біла ялинка з білими прикрасами – це вже антитренд / Фото Future

Пластикові іграшки у великій кількості

"Замість того, щоб прикрашати дім новими прикрасами з великої кількості пластику та упакованими в той самий матеріал, багато власників будинків прагнуть переробити прикраси та навіть зробити свої власні з таких матеріалів, як дерево, папір і картон", – розповіла дизайнерка Кейт Дакворт.

Пластикові прикраси не тільки небезпечні для навколишнього середовища, але і їхній зовнішній вигляд може зробити ваш загальний декор дешевим. Краще використовуйте все в міру.

Іграшки з пластмаси вже відійшли на другий план / Фото John Lewis and Partners

Традиційні кольори

Хоча багато людей люблять традиційний різдвяний декор, та більшість все ж віддає перевагу сучасному, в нейтральних теплих відтінках. Експерти з дизайну кажуть, що звичні різдвяні кольори тепер справді застарілий тренд.

"Очевидні кольори, такі як червоний, білий і зелений, уже не такі популярні, як у минулі часи", – каже Кейт Дакворт.

Проте їх не варто вважати суцільним антитрендом, бо багато дизайнерів навпаки кажуть, що використання червоного і зеленого є гарною тенденцією цього сезону.

Червоний декор у різдвяній їдальні / Фото Future

Які тенденції в різдвяному декорі будуть популярні

У 2023 році популярним буде використання: