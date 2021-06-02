У якому районі Києва купити квартиру: де зручно та комфортно жити

При виборі квартири одне з основних питань, яке виникає у потенційного власника, – в якому районі краще жити. У Києві величезний асортимент житла в усіх районах, однак потрібно врахувати безліч моментів.

Зокрема, плюси та мінуси життя у кожному районі. Детальніше розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Цікаво Проводка у новобудові: чи потрібно її міняти та що варто знати

Дарницький район

Як і всі інші, цей район має свої переваги та недоліки. До останніх можна віднести віддаленість від центра Києва та шлях через мости – Дарницький чи Південний. Однак у Дарницькому районі можна вигідно придбати квартиру у новобудові. Крім того, район має все необхідне: торгові та розважальні центри, спортивні зали та фітнес-клуби, ресторани, безліч продуктових магазинів, парків та озер. Також налічується 7 станцій метрополітену, 3 автобусних і три трамвайні маршрути.

У Дарницькому районі можна вигідно придбати квартиру у сучасних житлових комплексах від Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

"Берег Дніпра"

ЖК "Берег Дніпра" розташований на першій береговій лінії Дніпра та має дивовижні краєвиди й закриту територію.

ЖК зведений за монолітно-каркасною технологією з використанням керамоблока та газоблока, утепленого мінеральною ватою. Усередині комплексу розташовано 355 1-, 2-, 3- і 4-кімнатних квартир із широкими вікнами та високими стелями (2,7 метра). У будинку є автономне опалення, чотири ліфти на кожен під'їзд, власна мийка для тварин і двоколісного транспорту, а також зарядна станція для електромобілів,

– уточнили в РІЕЛ.

ЖК "Берег Дніпра" / Фото riel

Важливо У передмісті Києва подорожчали квартири: скільки коштує "квадрат"

GREAT

Це сучасний житловий комплекс комфорт-класу, який має 13 будинків, що об'єднані парком із ландшафтним дизайном і зонами відпочинку. Для будівництва використовувалася монолітно-каркасна технологія з використанням цегли, утепленої мінеральною ватою. Вагомою перевагою ЖК GREAT є власний дитячий садок та початкова школа. Це дозволяє жити максимально комфортно.

ЖК GREAT / Фото riel

Печерський район

Є одним із найпрестижніших у Києві. Поруч є безліч цікавих місць, де можна гуляти та насолоджуватися красою міста. Це Києво-Печерська лавра, музеї, театри, парки, палаци культури. Крім того, під рукою є багато ресторанів, торгових та розважальних центрів, кінотеатрів, дитячих центрів та ін. Також є школи, дитячі садки та вищі навчальні заклади.

Nordica Residence

Ідеальним варіантом для життя у Печерському районі є ЖК бізнес-класу Nordica Residence, який виконаний у скандинавському стилі. Три будинки дозволяють обрати найбільш зручне планування квартири для своєї сім'ї. На території продуманий підземний паркінг та дитячий садок, а також лаундж-зона на даху та всередині будинку на 15-му поверсі з чудовим краєвидом.

ЖК Nordica Residence / Фото riel

Солом'янський район

Це місце з гарно розвиненою інфраструктурою. З району можна швидко дістатися як у центр міста, так і в область. Під боком – провідні медичні установи України: Інститут фтизіатрії й пульмонології ім.Ф.Г.Яновського, Інститут серцево-судинної хірургії АМН України, Центр мікрохірургії ока та інші, багато дитячих садків, шкіл, гімназій, ліцеїв, спортивних залів та ін. У районі є 4 станції метро, сім станцій швидкісного трамвая, а також Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

Ok'Land

Обираючи квартиру у Солом'янському районі, варто звернути увагу на ЖК комфорт-класу Ok'Land, який розташований на Повітрофлотському проспекті. Це три будинки, які з'єднані спільним внутрішнім простором із дитячими майданчиками, спортивною зоною та власним парком.

Будинки зводяться за монолітно-каркасною технологією з газоблока з утепленням стін мінеральною ватою. Поверховість будинків – 12, 24, 26 поверхів, на яких розміщено 1703 квартири різного планування. Для автовласників передбачений підземний паркінг на 750 місць, завдяки якому прибудинкова територія вільна від машин,

– розповіли у РІЕЛ.

ЖК Ok'Land / Фото riel

Шевченківський район

Один з найбільш розвинених районів Києва, який дозволяє завжди бути у центрі подій. Поруч – безліч ресторанів, клубів, музеїв, театрів, торгових та розважальних центрів, зелених зон та парків.

Forward

Житловий комплекс класу "комфорт" ідеальний для тих, хто веде активний спосіб життя та цінує зручність. Будинок заввишки 11 поверхів вміщує 160 квартир різного планування, а також підземний паркінг на 68 місць. Інфраструктура будинку передбачає творчу майстерню, басейн, тренажерний зал, салон краси, мінімаркет, кафе, а на прибудинковій території – дитячий майданчик, сервіс оренди велосипедів і спортивного спорядження,

– пояснили в Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

ЖК Forward / Фото riel

"Львівська Площа"

Цей елітний житловий комплекс у центрі Києва дозволить цілодобово насолоджуватися дивовижними краєвидами з вікон. Поруч – історичний Поділ, безліч пам'яток історії та культури, ресторани, кафе, парки та різноманітні місця для відпочинку. Індивідуальне опалення, власний підземний паркінг, відеоспостереження та охорона – все це зробить життя максимально комфортним.

ЖК "Львівська Площа" / Фото riel

"Львівський Квартал"

Цей комплекс називають осередком Львова у центрі Києва. Він має затишний внутрішній двір, вишукані балкони та величезні вікна. У комплексі – 7 будинків по 10 – 22 поверхів, побудованих за монолітно-каркасною технологією з керамоблока й утеплених мінеральною ватою. У кожній квартирі є індивідуальне опалення. Територія повністю обладнана для зручності та комфорту жителів.

ЖК "Львівський Квартал" / Фото riel

ELYSEUM

ЖК бізнес-класу, який розташовано у діловому центрі столиці. Поруч є все необхідне – школи, дитячі садки, торгові та розважальні центри, супермаркети та магазини. У сучасному будинку встановлені 5 ліфтів. На території передбачено підземний паркінг.

ЖК Elyseum / Фото riel

Купівля квартири в Шевченківському районі — це не тільки комфортне життя, а й вигідна інвестиція. Ціна квадратних метрів у столиці зростає з кожним роком і залишається в топах усіх рейтингів нерухомості, а в центрі столиці вона зростає особливо швидко. Кожен район Києва — окреме маленьке місто зі своїми особливостями, плюсами та мінусами,

– резюмували в Корпорації Нерухомості РІЕЛ.